今年世界會奇熱無比？

氣候/高溫/厄爾尼諾現象

根據氣候科學家分析，氣候變化和厄爾尼諾天氣現象預期回歸的推動下， 2023 年或 2024 年世界有可能打破新的平均氣溫記錄。法國連續兩天春溫上升，也談論氣候變暖，今年夏天會很熱的話題。

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據路透社今天報道稱，隨着厄爾尼諾現象的回歸，世界可能在 2023 年面臨創紀錄的氣溫。

氣候模型表明，在太平洋拉尼娜天氣模式持續三年後，全球氣溫普遍略有下降，今年晚些時候，世界將再次出現厄爾尼諾現象，預示更溫暖的天氣模式。因為在厄爾尼諾期間，沿赤道向西吹的風變慢，溫暖的海水被推向東方，造成海洋表面溫度升高。

據歐盟哥白尼氣候組織負責人 Carlo Buontempo 說，“厄爾尼諾現象通常與全球創紀錄的氣溫有關。這種情況是否會在 2023 年或 2024 年發生尚不得而知，但我認為，這種情況發生的可能性更大。” Buontempo 說，氣候模型表明在北半球夏末會恢復厄爾尼諾現象，並有可能在年底前形成強烈的厄爾尼諾現象。

迄今為止，世界上有記錄以來最熱的一年是 2016 年，當年恰逢強烈的厄爾尼諾現象。不過，現在即使在沒有這種現象的年份，氣候變化也助長了極端溫度。

過去八年是世界上有記錄以來最熱的八年，專家稱反映出溫室氣體排放導致的長期變暖趨勢。

路透社引述倫敦帝國理工學院格蘭瑟姆研究所高級講師弗里德里克奧托表示，厄爾尼諾現象引發的氣溫可能會加劇各國已經經歷的氣候變化影響，包括嚴重的熱浪、乾旱和野火。

歐盟哥白尼科學家周四發表了一份報告，評估了去年世界經歷的極端氣候，這是有記錄以來第五個最熱的年份。歐洲在 2022 年經歷了有記錄以來最熱的夏季，而氣候變化引發的極端降雨在巴基斯坦造成了災難性的洪水，2 月，南極海冰水平創下歷史新低。

哥白尼機構專家說，現在全球平均氣溫比工業化前時期高 1.2 攝氏度。儘管世界上大多數主要排放國承諾最終將其凈排放量削減至零，但去年全球二氧化碳排放量繼續上升。