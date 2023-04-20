拜登分別與馬克龍及馮德萊恩通話：重申維護台海和平與穩定的重要性

美國/法國/歐盟

美國總統拜登（Joe Biden）4月20日分別與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）進行了通話。據馮德萊恩介紹，歐盟和美國領導人在通話中探討了對華關係、台海和平穩定的需要及支持烏克蘭抵禦俄羅斯非法入侵等戰略事宜。據法國總統府介紹，法美首腦在通話中就烏克蘭戰場的最新進展，以及馬克龍日前訪華所取得的成果等問題進行了溝通。

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就拜登與馮德萊恩的通話內容，白宮周四通過聲明介紹稱，“兩位領導人討論了馮德萊恩主席最近的北京之行以及他們對維護基於規則的國際秩序、人權和公平貿易做法的共同承諾。他們重申了維護台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。”

白宮補充說：“拜登總統和馮德萊恩主席還重申了美國和歐盟的承諾，即確保烏克蘭獲得其所需要的經濟和安全援助，並繼續密切合作，讓克里姆林宮為俄羅斯的侵略行為付出代價。兩位領導人還討論了正在進行的加速向清潔能源經濟轉型的聯合努力。”

馮德萊恩通過推特表示，“與美國總統拜登就歐盟-美國的戰略事宜進行了非常好的交流，包括：與中國的關係，台灣海峽和平與穩定的需要；支持烏克蘭反對俄羅斯的非法入侵；七國集團（G7）廣島峰會的籌備工作；馬格裡布地區（非洲西北部地區）的發展。”

就拜登與馬克龍的通話內容，白宮表示：“繼4月4日的談話之後，兩位領導人討論了馬克龍總統最近對中華人民共和國的訪問以及他們為促進印度-太平洋地區的繁榮、安全、共同價值觀和基於規則的國際秩序所做的持續努力。他們重申了維護台灣海峽和平與穩定的重要性。兩位總統還重申，面對俄羅斯的野蠻侵略，他們堅定地支持烏克蘭。”

法國總統府的聲明指出，“在烏克蘭繼續成為俄羅斯侵略的受害者之時，兩位總統就當地的最新發展和對烏克蘭戰爭努力的支持交換了意見。他們重申，他們共同決心長期保持這種支持。”

法方提及，“共和國總統在結束對北京和廣州的國事訪問時介紹了所取得的成果。中國可以發揮作用，在中期內為按照《聯合國憲章》的原則和宗旨結束衝突作出貢獻。兩國元首一致認為，必須在此基礎上繼續與中國當局接觸。”

愛麗舍宮稱，“國家元首（馬克龍）還強調了歐盟在支持烏克蘭方面的重大貢獻，在民用和軍用方面合計超過670億歐元。他還回顧了歐洲人繼續重新武裝的重要性，以便承擔起分擔跨大西洋安全負擔的責任。法國將通過其新的《軍事計畫法》在這方面發揮充分的作用。”

法方指出：“兩位總統共同致力於加強正在進行的合作和支持國際法，包括整個印度-太平洋地區的航行自由。兩位國家元首還討論了蘇丹極其令人擔憂的局勢。”