烏克蘭諾貝爾和平獎獲主要求南非不要接待普京

南非/烏克蘭

一位烏克蘭諾貝爾和平獎獲得者，呼籲南非不要讓俄羅斯總統普京出席八月份將在那裡召開的金磚國家峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

4月19日，在約翰內斯堡舉行的一個新聞發布會上，烏克蘭非政府組織“公民自由中心”的負責人——亞歷山德拉·羅曼佐娃（Oleksandra Romantsova）敦促南非政府“向我們展示他們對我們命運的關心”。這一組織去年成為烏克蘭的首位諾貝爾和平獎獲得者，

法新社指出，國際刑事法院在 3 月份對普京發出了逮捕令，這意味着八月將舉辦金磚國家峰會（由南非、巴西、中國、印度和俄羅斯組成的國家集團）的東道主——南非，屆時應該逮捕普京，如果他前來參加峰會的話。

羅曼佐娃在新聞發布會上表示 “對我們來說，南非是人們為自由、平等和尊嚴而奮鬥的地方”。 她說，如果俄羅斯總統前往南非，且沒有被捕，那將是“非常令人失望的”。

總部設在基輔的公民自由中心 (CCL) 主任羅曼佐娃還建議俄羅斯總統可以通過互聯網參加峰會，或是派一名不被國際刑事法院通緝的部長參加。

南非拒絕譴責對烏克蘭的入侵，稱自己希望保持中立，並希望通過對話結束戰爭。

今年早些時候，南非、俄羅斯和中國舉行了聯合軍事演習，批評者認為這是南非向克里姆林宮傾斜的證據。

羅曼佐娃是作為一個由學者和非政府組織組成的代表團的成員前方南非訪問的，還與外交官員會了面，但是沒有執政黨——非洲人國民大會 (ANC) 的代表，非國大反對結束不可入境性的限制。