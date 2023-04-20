美國等烏克蘭主要盟友考慮近乎全面禁止對俄出口

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據彭博社4月20日報導，美國等一些烏克蘭的主要盟友正在考慮近乎完全禁止對俄羅斯的出口，此舉可能令俄總統普京發動的對烏侵略戰爭承受的經濟壓力大幅增加。據知情人士透露，七國集團的代表在5月日本舉行的廣島峰會之前正在討論這一想法，目標是讓歐盟成員國參與制裁。消息人士稱，這項提案仍在討論中，可能會有變動。

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上述消息人士稱，毫無疑問，新的制裁方案將顛覆現有的制裁機制，意味着除非獲得豁免，否則西方國家將禁止幾乎所有商品出口。而按照目前的標準，除非受到制裁，否則所有出口均受到允許。

一名消息人士表示，如果七國集團領導人在峰會上支持這一舉措，那麼具體哪些產品將被排除在外，就必須達成一致。其中，藥品和包括糧食在內的農產品很有可能依然被豁免。

報導指，但實施過程中可能存在嚴重障礙。要在歐盟生效，新制裁標準需要得到所有成員國的同意，鑒於仍向俄羅斯出口商品的公司可能會強烈反對，以及俄羅斯方面的反制風險，這將引發一場歐盟內部的激烈辯論。

如果實施幾乎全面的出口禁運，這些國家與俄羅斯之間所剩不多的貿易量也將蒸發。美國國家安全委員會的一位發言人拒絕就此舉的前景置評。

迄今為止，制裁已使歐盟和七國集團國家對俄羅斯的出口額幾乎減半，從電子產品、精密儀器、玩具，再到奢侈品，幾乎所有商品都受到了限制。根據設在日內瓦的“貿易數據監測中心”（Trade Data Monitor）的數據，仍有價值660億美元的商品從歐洲、美國、加拿大和日本進入俄羅斯。

俄羅斯此前對制裁的回應同樣是實施出口禁令，並定期削減對歐洲的能源供應，歐盟尤其容易受到對銅等大宗商品限制的影響。目前歐洲國家仍從俄羅斯進口鈀、銅、鐵和鎳等大宗商品。

俄羅斯已停止公布進口數據，但“貿易數據監測中心”的數據顯示，目前德國、意大利和波蘭仍是對俄出口商品最多的三個歐洲國家。在七國集團國家中，受影響最嚴重的非醫藥和農產品的商品包括汽車、巧克力、啤酒、鞋類、鮮花和化妝品等。

此外，儘管施加了各種限制措施，但俄羅斯也可以通過第三國規避制裁，進口了一些對其受限的美歐零部件。這使得七國集團和歐盟更加關注規避制裁的問題，特別是加強對軍民兩用商品的監控。

另據英國《金融時報》周四報導，按照歐盟官員的說法，近期內不會對俄羅斯實施新的制裁。