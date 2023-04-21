古特雷斯呼籲蘇丹交戰各方立即停火，至少三天以便平民獲救

聯合國/蘇丹/非洲

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）4月20日呼籲蘇丹交戰各方至少停火三天，以便被困在衝突地區的平民能夠尋求醫療服務、食物和其他基本用品。非洲聯盟召開關於危機的在線會議後，他呼籲在標誌齋月結束的開齋節慶祝活動期間讓槍聲平息。

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古特雷斯周四在紐約聯合國總部向媒體介紹情況時表示：“這必須是暫緩戰鬥並為永久停火鋪平道路的第一步。”

非洲聯盟召開的此次會議彙集了聯合國、阿拉伯國家聯盟、東非政府間發展管理局、歐盟和致力於結束蘇丹敵對行動的國家。敵對軍事派系已為在蘇丹爭奪權力而戰鬥了近一周的時間。數百人在此期間喪生，其中包括兒童。由於襲擊和搶劫，人道主義工作者無法開展救生行動。

據聯合國新聞報導，古特雷斯表示，在停止敵對行動之後，必須進行認真的對話，以實現成功的過渡，首先是任命一個文職政府。他還譴責當地針對人道主義工作者和資產的襲擊，並提醒各方履行其國際義務，確保援助人員的安全與安保。

古特雷斯提及：“我還非常擔心聯合國工作人員的處境，他們中許多人被困在處於激烈衝突地區的家中。我們正在竭盡全力支持他們。”

蘇丹武裝部隊和準軍事團體快速支援部隊在恢復文官統治的問題上存在分歧，在上周六爆發了衝突。大部分戰鬥都發生在首都喀土穆，當地居民已經被困在家中數日。

儘管疏散工作變得越來越困難，但仍有數千人逃離這座城市。人道主義工作者警告道，人們的食物、燃料和其他重要物資即將告罄，許多人急需醫療服務。

此外，世衛組織總幹事譚德塞周四通過推特表示：“蘇丹的局勢越來越令人擔憂和心碎。迄今為止，已有超過330人死亡，近3200人受傷。” 他譴責所有生命損失，尤其是針對平民和衛生保健設施的襲擊。他對軍隊佔領衛生設施的報道深表關切，強調對衛生設施的襲擊是對國際法的公然違反。

譚德塞指出，“由於缺乏安全通道、電力、食物、水、人力以及不斷減少的醫療用品，在成千上萬的傷員需要緊急護理的時候，許多衛生設施幾乎無法運作。” 他並敦促交戰雙方尊重停火協議，以便人們能夠尋求庇護或衛生保健，或者獲得食物、水和藥品。