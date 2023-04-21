台灣--馬克龍拜登通話公報分歧依舊

馬克龍/拜登/台灣

法國總統馬克龍周四與美國總統拜登通了電話。路透社指出，在馬克龍有關台灣的言論被其西方盟友譴責了10天後，愛麗舍宮和白宮的分歧依舊。法新社強調，法美總統這次通話肯定了雙方的密切合作，“減弱了批評”。

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在政客新聞（Politico）和回聲報（Les Echos）刊出的採訪中，馬克龍在結束中國之行時表示，歐洲無意加速台灣危機，歐洲應該在美國和中國之間，推行自主戰略，成為"第三極"。

路透社說，馬克龍此次訪中，最初要在北京面前顯示歐盟團結，為此，請歐洲委員會主席馮德萊恩陪同行，但最終卻顯示了歐盟內部的分歧，並激怒了華盛頓。

愛麗舍宮就馬克龍與拜登通話發布的聲明，沒有直接提及台灣，只說法國和美國都盼望"支持國際法，包括印度-太平洋地區的航行自由"。

白宮的聲明則與法國總統府的聲明形成對比，白宮說，兩位領導人"重申了維護台灣海峽和平與穩定的重要性"。

路透社說，馬克龍本月早些時候的言論有一大部分並非首次提出，但他在中國軍隊在台灣周邊進行軍事演習時發表這些言論，以及所採用的語氣，讓多個東歐國家感到惱火。

歐盟東翼許多國家政府重視與美國的關係，特別考慮到俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，華盛頓在幫助烏克蘭方面發揮了關鍵作用。

西方國家也對馬克龍訪問中國期間沒有呼籲維持台灣海峽現狀感到憤怒，因為中國認為台灣是一個叛逆省份，不排除使用武力將其拉回中國。

路透社說，雖然法國外交官試圖淡化馬克龍的言論，並減少其損害，但愛麗舍宮在周四發布的聲明中沒有明確提及台灣，這可能會引起更大的波瀾。

法國總統府說，埃馬紐埃爾-馬克龍向喬-拜登介紹了他在中國之行中"取得的成果"，但沒有提供進一步的細節。

愛麗舍宮在聲明中還表示，中國在促進烏克蘭衝突的中期結束方面可以發揮一定作用。這一點也與白宮的聲明不同。

法新社

法新社則說，拜登和馬克龍周四專門針對法國總統最近訪問中國進行了電話溝通，“肯定了美法領導人的密切合作”，“減弱了這次馬克龍訪問中國有關台灣言論引起的批評”。

法新社引述白宮的聲明說，兩位領導人"討論了馬克龍總統最近的中國之行以及他們為促進亞太地區的繁榮、安全、共同價值觀和基於法治的國際秩序所做的持續努力"。

並說，愛麗舍宮的聲明強調，馬克龍在訪問北京之前，已經與拜登通過話，雙方"重申了維護台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性"。

法國總統府在一份更詳細的聲明中說，拜登和馬克龍還討論了烏克蘭戰爭，並 "重申了他們在面對俄羅斯的野蠻侵略對烏克蘭的堅定支持"。

愛麗舍宮還稱，兩位領導人"同意繼續與中國接觸的重要性"，以幫助 "在中期內結束"烏克蘭戰爭。巴黎認為，由於北京與莫斯科的聯盟，北京"可以發揮作用"。

法新社說，巴黎認為北京在烏克蘭的作用，將在定於今年夏季舉行的“法中戰略對話”框架內討論。