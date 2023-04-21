泄密文件:中國正建造網絡武器劫持敵方衛星

中國/網攻/太空

據一份泄露的美國情報報告，中國正在建造複雜的網絡武器，以"奪取"敵方衛星的控制權，使其在戰時失去數據信號或監視的作用。

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據金融時報今天21日報道，一份泄密文件顯示，美國評估認為，中國正在推動發展"拒絕、利用或劫持"敵方衛星的能力，是其控制信息目標的核心部分，北京認為這是一個關鍵的"戰爭領域"。

這份帶有中央情報局標記的文件是今年發布的，以前沒有報道過，是據稱由一名21歲的美國空警分享的幾十份文件之一，是十多年來關於美國情報的最重要啟示之一。

這種性質的網絡能力將遠遠超過俄羅斯在烏克蘭部署的任何東西，那裡的電子戰團隊採取了蠻力的方法，但效果甚微。

這些攻擊最早是在20世紀80年代開發的，試圖通過Tirada-2等車載干擾系統的類似頻率廣播，淹沒低軌道SpaceX衛星和其地面終端之間的信號。中國更雄心勃勃的網絡攻擊旨在模仿敵方衛星從其運營商那裡收到的信號，誘使它們要麼被完全接管，要麼在戰鬥的關鍵時刻發生故障。

台灣籌謀

美國的這個機密文件說，這種網絡能力將使中國"奪取對衛星的控制權，使其不能有效地支持通信、武器或情報、監視和偵察系統"。美國從未披露它是否有類似的能力。台灣已經注意到衛星通信對烏克蘭軍隊是多麼的不可或缺，正在尋求建立能夠在中國的攻擊下生存的通信基礎設施。

據《金融時報》1月報道，台灣正在爭取投資者建立自己的衛星供應商，同時在台灣周圍700個地點試驗“非靜止”衛星接收器，以保證在發生戰爭或災難時的帶寬運行。

該報說，在去年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵之前幾個小時，俄羅斯的網絡攻擊成功地使美國Viasat公司的數千台烏克蘭軍用路由器失效，這表明衛星通信在戰爭中變得多麼關鍵。

俄襲擊Viasat

一位烏克蘭官員將當時的攻擊描述為"災難性的"。那次攻擊還使波蘭、意大利和德國的數千名Viasat客戶的服務中斷，有幾百颱風力發電機受到影響。對Viasat公司的黑客攻擊固然很複雜，涉及侵入該公司的計算機系統，並向調製解調器發出指令，導致它們發生故障。但據泄露的評估報告，中國要達到的網攻目標要先進得多。

據專家稱，他們試圖尋求打掉衛星的能力--這些衛星往往在相互連接的集群中運行，相互通信，向武器系統轉發信號和命令，或發回視覺和攔截的電子數據。

中國太空打擊

美國軍事官員警告說，中國在發展軍事空間技術方面取得了重大進展，包括在衛星通信方面。美國太空部隊指揮官薩爾茨曼（B Chance Saltzman）將軍上個月告訴國會：北京正在積極追求太空打擊能力，以努力實現其"太空夢"，即在2045年之前成為地球大氣層之外最重要的大國。

薩爾茨曼說："中國繼續積極投資旨在擾亂、降低和破壞我們太空能力的技術。中國軍方已經部署了347顆衛星，包括在過去六個月里發射的35顆衛星，目的是在未來的任何衝突中監測、跟蹤、瞄準和攻擊美國軍隊。