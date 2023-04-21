美共和黨新星德桑蒂斯擬出訪日韓以英四國，將會見岸田文雄等政要

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美國佛羅里達州州長、共和黨人德桑蒂斯（Ron DeSantis）4月20日宣布，他將出訪日本，並與日本首相岸田文雄會面。訪問期間，德桑蒂斯將率領一個國際貿易代表團，還計畫與日本外務大臣林芳正及企業高管舉行會談。除了日本外，他此行還將到訪韓國、以色列和英國。

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佛羅里達州州長辦公室周四通過聲明表示，州長德桑蒂斯宣布，他將率領一個國際貿易代表團，與“佛羅里達州企業”組織一起，前往日本、韓國、以色列和英國。德桑蒂斯將與其夫人、佛羅里達州國務卿和佛羅里達州商務部長一起出訪。

這位前美國聯邦眾議員尚未正式宣布參加2024年總統大選，但被視為共和黨總統候選人提名的主要潛在競爭者之一。德桑蒂斯在聲明中提到，“佛羅里達州擁有世界上第15大經濟體，這是因為我們州努力與其他國家建立夥伴關係，以創造就業機會並促進經濟發展”。他稱，“這個貿易代表團將使我們有機會加強經濟關係，繼續展示佛羅里達州作為經濟領導者的地位。”

據悉，日本是佛羅里達州在亞太地區的第二大雙邊商品貿易夥伴，也是美國的第七大貿易夥伴，聲明沒有說明德桑蒂斯即將出訪的起始日期。在結束訪日後，該代表團將訪問韓國，然後在下周四前往以色列。隨後，德桑蒂斯一行將以對英國的訪問來結束這次旅行。除了英國的企業屆人士外，他還將會見英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）。