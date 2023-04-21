蘇丹首都激戰：韓國日本派軍機執行撤僑任務

蘇丹/韓日撤僑

韓國和日本的軍機都在今天啟程，飛往吉布提，打算迂迴從蘇丹撤僑。開齋節首日，蘇丹兩派軍閥不顧停火呼籲繼續激戰。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社引述韓國軍方4月21日的消息，今天下午，韓國空軍一架C-130J運輸機在釜山金海國際機場起飛赴非洲，執行從蘇丹撤僑任務。

這架軍機搭載了韓國陸軍特戰隊和空軍戰鬥控制組（CCT）、駕駛員、維修人員、警衛人員、醫務人員等共50多人。

該報道透露，由於蘇丹武力衝突持續，首都喀土穆機場關閉，目前無法直接飛抵蘇丹。因此韓國軍機和兵力將在美軍駐吉布提基地降落。預計從起飛到抵達最終目的地約需24個小時。

另據共同社消息，日本防衛相濱田靖一今天4月21日上午在記者會上表示，為了撤走滯留在蘇丹的日本僑民，1架C-130運輸機於當天下午從日本航空自衛隊的小牧基地出發飛往非洲東部的吉布提。日本防衛相濱田補充說：“正在基於當地情況，考慮包括從陸路運送僑民（選項），並留有靈活性地展開探討”。

喀土穆激戰

據法新社報道，蘇丹政府軍和令人生畏的快速支援部隊（RSF）今天周五繼續在首都喀土穆激戰，雙方在齋月結束的開齋節（Aïd el-Fitr）第一天，沒有理會停火的一再呼籲。

目擊者說，中午時分，空襲再次震撼了首都中心（離軍隊總部不遠），槍聲不絕於耳。據世衛組織（WHO）稱，自4月15日開戰以來，每天情況都是如此，已造成413人死亡，3551人受傷。

據醫生聯盟說，在首都喀土穆，很多醫院遭到了嚴重破壞。在首都以南350公里的奧貝德市（al-Obeid）有四家醫院被擊中。總的來說，在"戰鬥區域，70%的醫院都無法正常運轉"。