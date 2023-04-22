上海車展冰激凌風波 德國寶馬向中國人道歉

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德國寶馬因在上海車展派發冰激凌事件向中國觀眾道歉2023年4月20日

在上海車展贈送冰激凌的德國寶馬展台迎賓小姐被指歧視中國人，寶馬集團旗下的迷你系列周四進行了道歉。

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據法新社周五21日報道說，社交媒體上發布的一段視頻顯示，德國寶馬迷你品牌展台的員工在拒絕一名中國遊客後，向一名外國人提供了免費冰淇淋。

中國社交網絡微博上發布的視頻彙編顯示，寶馬展台的兩位貌似中國人的員工告訴中國遊客冰淇淋已經派發完了，稍後將一杯冰激淋給了一名外國男子。

寶馬迷你品牌就這一事件發表了道歉聲明，稱管理層和員工的"疏忽""給大家帶來了不快"，並承諾將改進員工培訓。

法新社這個電稿說，截至周四下午，"寶馬迷你說對不起"這一主題在中國微博上獲得超過340萬瀏覽量。

寶馬迷你公司的一些發言人告訴法新社，冰激凌的庫存已經用完，女招待已經停止向遊客發放。

對於片刻後一名男子被贈予一杯冰激凌，這些發言人解釋說，那人是寶馬公司的員工。不過，他們承認這種情況"非常不幸，可能會產生誤解"。

法新社說，中國是世界上最大的汽車市場，上海車展是自冠狀病毒（Covid-19）大流行以來第一個吸引外國工業巨頭來中國的大型活動。

面對準備用電動汽車征服市場的中國品牌的競爭，德國寶馬汽車製造商正在努力表明，它意識到中國消費者的重要性。

寶馬的高管弗蘭克-韋伯（Frank Weber ）在周二的新聞發布會上說："慕尼黑是我們的故鄉，但中國才是我們的歸宿"。

寶馬公司說，寶馬的操作系統現在幾乎有70%包含針對中國市場的功能，而且在過去三年中，該公司在中國的研究和開發活動增加了三倍。

然而，上海車展的冰激凌事件引發一股中國網民對寶馬的憤怒敵意浪潮和網民之間的衝突。

一名女士播放了她與保安之間的爭執錄音，據說爭執發生在寶馬迷你展台，錄音中有說"寶馬打人了！"的聲音。

一位網友寫道：“寶馬公司的高管們沒有想到冰淇淋會造成這麼大的混亂”。