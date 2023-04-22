中國行之後 盧拉也要重振與歐洲關係 首站訪葡萄牙

巴西/葡萄牙

在關於烏克蘭戰爭爭議性言論為標誌的中國之行後，巴西總統盧拉周六（4月22號）開始對葡萄牙進行為期四天的國事訪問，隨後前往西班牙，此行旨在重振巴西與歐洲的關係，打破他的前任博爾索納羅時代的孤立狀態。

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法新社指出，盧拉第三個總統任期開始致力於將他的國家重新置於世界地緣政治的中心，試圖扮演平衡角色。這位拉美左派的代表人物在重新執政後的首次歐洲之行中，首站選擇了巴西1822年脫離的前殖民國家葡萄牙。

盧拉今年一月份上台，2月即前往華盛頓，在白宮與美國總統拜登會面，最近還訪問了巴西的最大貿易夥伴中國。盧拉在北京說美國應該停止在烏克蘭 "鼓勵戰爭"，歐盟應該 "開始談論和平 "，立即引起了爭議。 他的言論受到了來自華盛頓的嚴厲批評，華盛頓指責他 "不顧事實地呼應俄羅斯和中國的宣傳"。周一，他也在巴西利亞接待了俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫，後者 "感謝 "巴西在尋求衝突解決方案方面的 "貢獻"，以及其 "對這一局勢的起源的出色理解"。

在批評聲中，盧拉還是在星期二改變了語氣，譴責俄羅斯 "侵犯烏克蘭的領土完整"。

法新社指出，在作為北約的創始成員過和首批向基輔提供作戰坦克的歐洲國家之一葡萄牙，巴西利亞的模稜兩可並不討好。葡萄牙保守派總統馬塞洛-雷貝洛-德索薩本周早些時候作出了反應，指出： "巴西在聯合國的立場始終如一：與葡萄牙、美國和北約一起。(......)話雖如此，但非常簡單的是：如果巴改弦易轍，與葡萄牙無關，葡萄牙將保持立場，與巴西不同。"。

據法新社報道，在七年來的第一次，也第13屆葡巴首腦會議上，將簽署十幾項雙邊協議，特別是在能源、科學、教育和旅遊領域。

在飛往馬德里之前，盧拉將於下周二在葡萄牙議會發表演講，演講前舉行紀念康乃馨革命49周年的儀式，這場革命結束了48年的右翼獨裁統治和13年的非洲殖民戰爭。