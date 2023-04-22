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中國駐法國大使對克里米亞和前蘇聯國家主權言論惹怒波羅的海國家

中國駐法國大使盧沙野接受法國LCI 電視台採訪，2023年4月21日。 © 網絡

作者： 古莉 4 分鐘

中國駐法國大使在法媒採訪時，對克里米亞主權和前蘇聯國家邊界合法性的描述，受到波羅的海國家譴責。這些言論被指可能反應習近平的看法，並顯示普京在侵略烏克蘭後可能對其他鄰國下手，同時累及北京斡旋俄烏和平的可信性。