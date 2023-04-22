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中國駐法國大使對克里米亞和前蘇聯國家主權言論惹怒波羅的海國家
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中國駐法國大使在法媒採訪時，對克里米亞主權和前蘇聯國家邊界合法性的描述，受到波羅的海國家譴責。這些言論被指可能反應習近平的看法，並顯示普京在侵略烏克蘭後可能對其他鄰國下手，同時累及北京斡旋俄烏和平的可信性。
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中國駐法國大使盧沙野4月21日接受法國LCI電視台採訪時，不承認克里米亞是烏克蘭領土，並指烏克蘭等前蘇聯國家現有邊界沒有國際協議的法律依據，進而質疑這些國家的主權，引發波羅的海前蘇聯國家的譴責。
拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在推特賬號寫道：“中國駐法國大使有關國際法和國家主權的言論完全不能接受。我們期待中方作出解釋並徹底撤回這一說法”。
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）在推特上寫道：如果有人還想知道為什麼波羅的海國家不信任中國"在烏克蘭調解和平"，“這裡有一位中國大使認為，克里米亞是俄羅斯的，我們國家的邊界沒有法律依據”。
立陶宛這位外長還說，“多年來，西方說經濟合作會說服獨裁者支持基於規則的國際秩序。但我們所做的只是養活他們的經濟，同時讓他們破壞所有的規則。中國正在打賭，我們將重複這個錯誤。現在是時候嘗試別的東西了”。
中國駐法國大使盧沙野在LCI電視台的採訪中不承認克里米亞是烏克蘭領土，並指前蘇聯國家的現有邊界沒有國際協議法律依據的言論，被認為可能代表中國國家主席習近平的看法，並顯示，按照這個邏輯，俄羅斯總統普京在侵略烏克蘭後，可能還會吞併其他前蘇聯國家的領土。