美“泄密門”嫌疑人首次泄密據報發生在去年2月，受眾更多

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4月21日，據《紐約時報》援引該報查看到的在線帖子報導，被指向一小群遊戲玩家泄露機密文件的美國空軍國民警衛隊隊員特謝拉（Jack Teixeira）比之前已知的時間提前了數月，並向一個更大的聊天群發布了敏感信息。2022年2月，在入侵烏克蘭後不久，一個與特謝拉資料相匹配的用戶開始在社交平台Discord上向一個此前未公開的聊天群中，發布有關俄羅斯戰爭努力的機密情報。該聊天群包含約600名成員。

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現年21歲的特謝拉於4月13日被捕，他被控的案件涉及在另一個約有50名成員的Discord聊天群中泄露機密文件，該群組名為Thug Shaker Central。該聊天群的成員告訴《紐約時報》，特謝拉於去年10月開始在那裡發布敏感信息。特謝拉在馬薩諸塞州的一個空軍基地擔任信息技術專家，這使他獲得了查看絕密文件的權限。

目前還不清楚美國當局是否知道這個最新被公布的Discord聊天群上發布的機密材料。在這個成員人數更多的聊天群中新發現的信息包括俄烏雙方的傷亡細節，俄羅斯情報機關的活動以及西方向烏克蘭提供援助的最新情況等。該用戶聲稱，他發布的信息來自美國國家安全局、中央情報局和其他情報機構。這些額外的信息讓人懷疑為什麼美國官方沒有更早地發現泄密事件，特別是因為還有數百人能夠看到這些帖子。

一些絕密文件被曝光後，引發了對五角大樓和美國情報機構如何保護機密數據的批評，以及在審查人員的安全許可和執行只允許“需要知道”的人接觸機密方面是否存在缺陷。《紐約時報》從一名Discord用戶那裡了解到了這個用戶人數更多的聊天群的存在。與Thug Shaker Central不同，第二個聊天群被公開列在YouTube頻道上，很容易在幾秒鐘內進入。

《紐約時報》收集的一連串數字證據將含有敏感信息的帖子與特謝拉本人聯繫起來。這些帖子是用一個該報曾將其與特謝拉聯繫起來的用戶名發布的。這名泄露機密信息的人說他在美國空軍的一個情報單位工作。他發布的視頻和照片中的細節與其家庭成員在馬薩諸塞州北戴頓的特謝拉家中上傳的圖像相吻合。

去年12月21日，Discord成員向該用戶發送了生日祝福，同一天，特謝拉的家人在社交平台臉書上祝他生日快樂。他本人還發布了一張德國古董步槍的照片，《紐約時報》在網上找到了一張寫有特謝拉名字的該把槍的收據。該報查看到的帖子似乎是對機密文件本身的詳細書面描述，並指出它們來自哪個情報機構。

雖然看起來該用戶可能發布了一些文件的圖片，但那些圖片後來已經從聊天群組中刪除。波士頓公設辯護人辦公室的特謝拉的律師漢耶（Joshua Hanye）拒絕對最新披露的消息發表評論。美國聯邦調查局和司法部的官員也拒絕發表評論。

報導指，看來第一次泄密發生在去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不到48小時。該用戶寫道：“看到五角大樓的一份報告說，三分之一的部隊被用來入侵”。顯然，他渴望說服群里質疑分析真實性的其他用戶。該用戶稱： “我有比公開資料更多一點的信息。（這就是）在美國空軍情報部門工作的好處”。其發布的一些情報似乎預示着戰場上的發展。

去年3月27日，該用戶分享了關於俄羅斯將從基輔周圍撤軍的機密信息，並指他“在美國國家安全局的一個網站上發現的（這些信息）”。“有些‘大’新聞，”他寫道，“（俄羅斯）在基輔以西可能會有計畫地撤軍，這是指所有的部隊”。兩天後，俄羅斯官員宣布他們正在從烏克蘭首都撤軍。

有些帖子一開始就介紹了最新的傷亡人數。他還報告了烏方的優先目標和俄羅斯情報機構的活動。他對發布哪些國家正在向烏克蘭提供致命性援助的最新情況特別感興趣。有時，他似乎是在他所工作的軍事基地里發帖。在一次談話中，該用戶說他即將進入一個擁有安全許可的人可以進入機密計算機網絡的區域，即敏感信息隔離設施（SCIF）。

特謝拉是如何獲得他被指控在網上發布的機密文件，這一直是調查人員關注的一個關鍵問題。調查人員認為特謝拉利用與他的信息技術工作有關的管理員權限來獲取文件。特謝拉在他的帖子中說，他的工作使他能夠獲得其他人無法看到的材料。特謝拉寫道：“我的工作讓我獲得高於大多數情報人員的特權。”

特謝拉還聲稱，他正在積極梳理機密計算機網絡，尋找有關烏克蘭戰爭的材料。當其中一位Discord用戶敦促不要濫用他對機密情報的訪問權時，特謝拉回答說：“太晚了”。還有一次，他提出與居住在美國以外的群組成員私下分享信息。

特謝拉寫道：“給我發短信，我可以告訴你我有什麼”。另一次，他寫道，能夠進入美國國家安全局管理的一個網站，該機構專註於從計算機網絡截獲通信，以尋找關於俄烏戰爭的最新信息。他還聲稱可以獲得美國合作夥伴的情報。

“當我關注外國時，我通常與英國政府通訊總部（GCHQ）的人合作，” 他在去年9月告訴該聊天群。美國國家安全局的一位發言人拒絕發表評論，將問題轉給司法部。英國駐美大使館的一位女發言人也拒絕了置評請求。

報導指 ，特謝拉繼續向這個成員更多的聊天群分享更詳細的信息，直到一個月前。“我非常高興，願意並熱衷於在過去一年裡報道這一事件，並與你們所有人分享一些沒有多少人能夠看到的東西，” 他在今年3月19日寫道，並補充說，“我決定停止更新”。

特謝拉上周被控兩項刑事罪，包括違反1917年美國《間諜法》的規定：“未經授權保留和傳送國防信息”，以及“未經授權轉移和保留機密信息”。兩項罪名的最高刑期分別為10年和5年。