菲律賓附近發現二戰沉船 上千遇難者多為澳洲戰俘

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日本運輸船蒙特維多丸（Montevideo Maru）號，拍攝於1941年，一年後它沉沒於南中國海的菲律賓附近。

在神秘失蹤81年後，二戰期間被魚雷擊中的一艘日本船的殘骸在菲律賓附近被發現，船上有1000多人，大部分是澳大利亞戰俘。這是澳洲史上最大海上悲劇之一。

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水下考古協會“寂靜世界”（Silentworld）基金會周六4月22日宣布，蒙特維多丸（Montevideo Maru）號於4月18日被發現在距離菲律賓呂宋島110公里的南中國海4000多米深處。

寂靜世界基金會說，他們花了五年多計畫尋找這艘船。搜索工作於4月6日開始，採用聲納水下無人機，經過12天的搜索找到了這條沉船。

蒙特維多丸號是一艘混合貨船，於1942年7月1日被美國潛艇"鱘魚"號擊沉，美軍"鱘魚"號船員不知道這艘日本船正將美國盟軍澳大利亞的戰俘運到日本佔領的中國海南島。

寂靜世界探險隊技術主管羅傑-特納（Roger Turner）船長在電話中說：“我們相信這艘船是被兩枚魚雷擊中的”。"第一枚魚雷擊沉了它，第二枚魚雷炸毀了部分艙室。

羅傑-特納補充說，這艘船被一分為二，船頭和船尾都躺在海床上，相距大約500米。

根據寂靜世界基金會的統計，這艘船上的遇難者約有1060人，來自14個國家，包括在新幾內亞拉包爾（Rabaul）戰役中被俘的979名澳大利亞人，其中至少有850名軍人。

蒙特維多丸號上的其他死者還包括挪威貨船赫斯坦（Herstein）號的33名水手，他們也在拉包爾被日軍俘虜，以及大約20名日本警衛和船員。

據同一消息來源，受害者還有英國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭、所羅門群島、瑞典和美國等國的國民。

寂靜世界基金會說，蒙特維多丸號的殘骸位於比泰坦尼克號沉船更深的地方，將不會受到干擾。出於對遇難者家屬的尊重，任何物品或人類遺骸都不會被移走。