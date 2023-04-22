蘇丹衝突進入第二周：炮聲平息後槍聲再起

蘇丹/衝突

蘇丹正規軍和準軍事部隊之間的暴力衝突今天4月22日周六進入第二周，已造成數百人死亡，數千人受傷，停火的呼籲被忽視。

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法新社今天周六發自喀土穆的報道說，最近幾天震撼首都喀土穆的巨大爆炸聲昨夜逐漸平息後，今天早上槍聲又起。

4月15日，蘇丹的實際領導人布爾漢（Abdel Fattah al-Burhane）與他的“副手”兼“對手”達戈洛（Mohamed Hamdane Daglo）爆發衝突，前者擁有國家軍隊，後者指揮着令人恐懼的准軍事部隊“快速支援部隊”（RSF）。這兩名將軍在2021年政變以來，掌握着蘇丹政權，但此後他們在激烈的權鬥中反目。

聯合國秘書長古特雷斯和美國國務卿布林肯都呼籲停火。法新社說，本周早些時候宣布的前兩次24小時停火也都被忽略。

蘇丹軍隊周五稱，它已"接受了為期三天的開齋節停火"。而“快速支援部隊”首領達戈洛將軍則在一份聲明中說，他與聯合國秘書長古特雷斯先生"討論了當前的危機"，包括“人道主義休戰”、“安全通道和對人道工作者的保護”。

達戈洛的“快速支援部隊”（RSF）創建於2013年，由蘇丹前獨裁者巴希爾（Omar el-Béchir）手下的數千名前達爾富爾阿拉伯族裔民兵（Janjaweed）組成。

法新社說，蘇丹軍隊和快速支援部隊（RSF）再一次沒有履行他們的承諾，沒有暫停交火，讓平民逃離和讓外國撤走其國民。根據世界衛生組織（WHO）的暫時數據，這場衝突的亡人數仍為413人，3,551人受傷。