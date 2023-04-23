克宮發言人佩斯科夫兒子自稱當過瓦格納民兵

俄羅斯/烏克蘭/瓦格納

普京的標誌性發言人佩斯科夫的兒子尼古拉-佩斯科夫稱，他曾加入瓦格納民兵在頓巴斯作戰。這是克里姆林宮高官家庭成員首次公開宣稱參加過侵烏戰鬥，但批評者說，這些信息無法核實，證明不了什麼。

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據法廣駐莫斯科記者雷瓦安（Jean-Didier Revoin）介紹：最初，這是瓦格納集團老闆普里戈津放出來的消息。他說，克宮發言人德米特里-佩斯科夫的兒子尼古拉-佩斯科夫（Nikolay Peskov）曾以假身份在盧甘斯克地區的瓦格納私人民兵中戰鬥了不到六個月。

這一信息在俄羅斯《共青團真理報》網站上被相關人員證實。克宮發言人的兒子尼古拉-佩斯科夫表示，是他自己想加入的，並說，這個努力得到了全家支持。

這位克宮發言人之子尼古拉還說，當初是他的父親德米特里（Dmitri）佩斯科夫幫他聯繫了瓦格納民兵，經過三周訓練，他上了戰場，還被授予了勇氣獎章。不過他沒有說明自己現在的下落。

懷疑信息真實性

尼古拉-佩斯科夫現在正在休假，但他明確表示，他的制服在櫃子里存放得很好，以備他決定重新入伍時，隨時可再次使用。

不過疑慮仍然存在，因為所有這些信息都無法核實。況且這個說法，可讓關於可供高官和寡頭的子女寧願逃離國家也不願意為國家服役的傳言不攻自破。

因為去年9月，尼古拉-佩斯科夫（Nikolay Peskov）被反對派納瓦爾尼（Alexeï Navalny）的人打電話騙了，他在電話中承認自己沒有遵守一個軍事辦公室的傳喚令。於是，現在根據官方版本，大家知道，他更願意在瓦格納的隊伍中戰鬥。