博雷利呼籲歐洲海軍巡航台灣海峽：展現歐洲對該區域自由航行的承諾

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歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）4月22日在法國《星期日報》上發表評論，呼籲歐洲海軍在台灣海峽巡航，“以顯示歐洲對這一絕對關鍵區域的航行自由的承諾”。他稱，“歐洲必須非常關注這個與我們經濟、商業和技術相關的問題。”

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博雷利在文章中寫道：“在歐洲議會花了整整一周的時間談論中國之後，周一我將召集歐盟各國的外交部長討論同樣的話題。因為雖然中國沒有直接威脅到我們的安全，但鑒於其在世界範圍內的系統性重量，它對歐洲構成了多層面的挑戰，而這一點與俄羅斯的情況完全不同。中國將如何使用它的力量，我們如何應對它？這就是我們面臨的兩個問題。”

博雷利稱，“自2019年以來，歐盟採取了一種中國戰略，使北京同時成為夥伴、競爭者和制度性對手。夥伴是因為在許多問題上，如生物多樣性、氣候變化、貧困國家的債務或大流行病，鑒於這些議題的全球性質，絕對有必要與中國合作。特別是，鼓勵比世界上其他國家燃燒更多的煤炭的中國提高其氣候雄心的水平，將是非常重要的。但這不能不通過對話來實現。否則，它將使全球南方與我們對抗。”

博雷利補充說，“如果不與中國交談就能解決我們與中國的問題，我們就會知道。另一方面，承認中國日益增長的作用絕不意味着對其有任何自滿情緒。我們與北京在許多問題上有深刻的分歧。在價值觀方面，中國對個人權利和基本自由的看法與我們完全相反。因此，我們將毫不猶豫地在國際論壇上與其抗爭，因為中國在一些全球南方國家的支持下，試圖對《世界人權宣言》提出質疑，但中國已經簽署並批准了該宣言。”

博雷利說：“在經濟不平衡方面，我們的分歧同樣嚴重。我們的公司在中國市場上越來越處於不利地位，不是因為缺乏競爭力，而是因為它們面臨著限制性措施，給予中國競爭對手的大量補貼，這減少了它們的機會。這就是為什麼我們將對等作為我們與中國關係的具體原則。這就是為什麼我們決定實施歐洲的措施，以確保我們的戰略領域受到外國投資控制手段的保護。”

博雷利續稱：“快樂的全球化已經結束。然而，它不應該讓位於一個封閉的經濟或脫鉤，這將對歐洲非常有害。這種開放與安全之間的平衡是至關重要的。但這並不容易。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）說：‘我們現在面臨著兩個集團的出現，每個集團都試圖將世界其他地區吸引到自己一邊。這可能導致形成圍繞兩個世界大國組織的兩個集團’。我們希望在不尋求我們的經濟與中國脫鉤的情況下降低我們的風險。因此，我們必須具體說明如何實現這一目標。”

博雷利說，“在台灣問題上，我們的立場是簡單而一貫的。在我們看來，只有一個中國。但不是在任何條件下。當然也不是通過使用武力。實際上，歐洲必須非常關注這個與我們經濟、商業和技術相關的問題。這就是為什麼我呼籲歐洲海軍在台灣海峽進行巡航，以顯示歐洲對這一絕對關鍵區域的航行自由的承諾。同時，我們必須對挑釁和升級保持警惕。絕大多數台灣人民認為，和平的現狀是最合適的解決方案。因此，讓我們堅定地維護這一原則。”

博雷利表示：“最後，是烏克蘭問題。我們已經一再對中方說：支持俄羅斯不符合你們的利益。更重要的是，通過支持俄羅斯，你們只會加劇你們聲稱想要防止的國際體系的兩極化。這就是我明天將與我的27位同事一起捍衛的信息。”

據悉，歐盟27國外長會議將於周一舉行，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）將在線參加會議並發言。27國外長在歐盟外交事務委員會會上將就俄羅斯對烏克蘭的侵略交換意見。隨後，會議還將討論歐盟關於俄羅斯侵略戰爭造成的地緣政治後果的行動計畫，並了解當前事務。在這一議程下，外長們將觸及： 蘇丹、突尼斯、摩爾多瓦、中國、黎巴嫩和中東和平進程。