塞族佔多數的科索沃北部地區周日舉行爭議性市政選舉

科索沃，選舉

科索沃北部城市米特羅維察，自眾多塞族官員辭職後，該市一直沒有市長及市政機構。

塞族人佔多數的科索沃北部今天（4月23日）舉行有爭議的市政選舉，在去年秋季發生塞族與警察的緊張對抗後，科索沃當局希望通過選舉重新掌控該地區，但當地主要塞族政黨已宣布抵制選舉，預計投票率會低於10%。

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此次選舉原定於去年12月舉行，但去年秋季因科索沃當局禁止前塞政府車牌照使用引發北部塞族抗議，與科索沃警察發生交火對抗，升級的緊張局勢導致地方選舉被推遲至今。爭端後科索沃的塞族官員辭職以示抗議，包括米特羅維察在內的北方四個城市已經沒有任何市政機構，包括警察和法官。

科索沃總理阿爾賓-庫爾蒂試圖通過此次選舉重新控制北部地區，這意味着將無視占當地人口多數的塞族，預計他們中的絕大多數將抵制投票。塞爾維亞為參加選舉設定的條件是為科索沃的塞族城市給予新的自治地位，而科索沃當局不願意這樣做。

科索沃是原南聯盟塞爾維亞共和國的自治省，1999年科索沃戰爭後由聯合國託管。2008年科索沃宣布獨立，獲得目前近百個國家的承認，但中、俄以及包括西班牙、斯洛伐克等歐盟五國在內就是多個國家沒有承認科索沃，塞爾維亞始終堅持對科索沃的主權。

十多年來，雙方一直在美國和歐盟的調節下進行關係正常化談判，旨在緩解緊張和申請加入歐盟。今年三月雙方達成了一項艱難的正常化協議。

分析擔心，此次科索沃北部地區在這一兩極分化氣氛中的地方選舉，可能將進一步阻礙歐盟和美國所希望推動的正常化進程。據報道，約10萬塞族人是科索沃最大的少數民族，其中近一半住在靠近塞爾維亞邊境的科索沃北部，雖然北部地區講阿爾巴尼亞語的人口不到5%，但其候選人可能在此次選舉中獲勝，不合理但合法。預期選舉棄權率可能超過90%。