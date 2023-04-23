日本首相/恐怖郵件

針對一封揚言要殺害日本首相岸田文雄的郵件，日本內閣官房長官松野博一在4月21日下午的記者會上說：“我們在迅速開展必要的調查的同時，已採取一切可能的措施強化警衛工作。”

廣告 繼續瀏覽後續

日本眾議院接到揚言殺害首相的電子郵件。日本內閣官房長官松野博一4月21日下午的記者會上說：“我們在迅速開展必要的調查的同時，已採取一切可能的措施強化警衛工作。”

在談及以首相為目標的恐嚇時，日本內閣官房長官松野博一說：“需要做到萬無一失”。

據日本眾議院稱，20日晚9時09分，一封預示將要殺害首相岸田文雄的電子郵件送到日本眾議院公關課，郵件中寫道：“我們很快就會殺掉日本首相！”

一名員工在21日上午10點前注意到這封郵件，並通過負責安全的警務部向政府報告。

安保人員對包括眾議院在內的國會周邊地區進行了巡查，目前沒有發現可疑物品等異常情況。

19日，參議院和眾議院也收到一封自稱宗教團體的電子郵件，稱：“在議會中放了大量炸彈和沙林毒氣”，“只有恐怖主義才能改變國家”。

在發給參議院的郵件中，寫明“堅定地實行大量殺人”的時間為21日午後13時34分，但至今沒有發生較大的動向。眾參兩院通過徹底檢查來往人員的攜帶物品等加強警備系統。

20日，在國會中有岸田首相出席的參議院內閣委員會和大臣出席的眾議院全體會議，這些會議都如期舉行。（法廣特約記者楚良一發自東京）