烏克蘭譴責中國駐法國大使關於克里米亞歷史的"荒謬版本"

烏克蘭克里米亞/中國

中國駐法國大使盧沙野發表質疑克里米亞屬於烏克蘭的言論後，基輔周日譴責了這位中國大使有關克里米亞歷史的"荒謬版本"。烏克蘭的克里米亞半島在2014年被俄羅斯吞併。

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烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podoliak）周日在推特上說：“從一個對其千年歷史一絲不苟的國家的代表那裡聽到一個關於+克里米亞+歷史的荒謬版本是很奇怪的”。

法新社說，中國駐法國大使盧沙野周五晚間接受法國LCI頻道採訪，談到2014年以來被莫斯科佔領的克里米亞時說："這取決於你如何看待這個問題。這裡有歷史。克里米亞在一開始就是俄羅斯的。是赫魯曉夫在蘇聯時期把克里米亞交給了烏克蘭”。

中國駐法國大使盧沙野接着說，前蘇聯國家"在國際法中沒有有效的地位，因為沒有國際協議使它們作為主權國家的地位生效"。

這位中國外交官還呼籲結束對後蘇聯邊界問題的"爭吵"。他說："現在最緊迫的事情是停下來，實現俄羅斯和烏克蘭之間的停火"。

烏克蘭總統顧問波多里亞克周日強調說，"前蘇聯的所有國家都有明確的主權地位，並且被載入國際法"，他呼籲盧沙野先生"不要重複俄羅斯的宣傳"。

法新社說，中國駐法國代表的上述言論也引起了法國外交部門的反應。

法國外交部在周六的一份聲明中說，它"驚愕地注意到"這些言論，並要求中國澄清中國駐法國大使這些言論是否反映其立場。並說，“我們不希望如此”。

巴黎強調說，烏克蘭包括克里米亞在內的國家邊界，在1991年蘇聯解體時，得到了包括中國的整個國際社會的承認，並成為聯合國的一個新成員國"。法國外交部同時提醒說，倒是俄羅斯在2014年對克里米亞的吞併，“根據國際法是非法的”。