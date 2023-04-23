美國法國從混亂中的蘇丹撤離國民

蘇丹/美國/法國/撤離

美國撤離了其在喀土穆的大使館，法國也在周日4月23日宣布撤離。此刻蘇丹軍隊和準軍事人員之間的致命戰鬥已經持續一個多星期。

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法國今天周日宣布，已開始對其國民和外交人員展開"快速撤離行動"。該行動也包括撤離歐洲國家國民和來自同盟夥伴國家的國民。

美國總統喬-拜登早些時候宣布，美國軍方已"開展行動，從喀土穆撤出美國政府人員"。美國國務院高級官員約翰-巴斯說，包括幾名外國外交官在內的"不到一百人"已被直升機撤走。但不包括其他美國國民，目前在蘇丹的幾百名美國人的撤離"暫時沒有計畫"。

昨天周六，沙特阿拉伯已將91名沙特人和其他12國大約60名國民從蘇丹轉移到紅海城市吉達。

另外，日本和韓國也在部署從蘇丹撤僑。韓國已向吉布提的美軍基地派遣軍機，並派船艦從亞丁灣向蘇丹港靠近。據共同社今天報道，日本自衛隊三架軍機抵達吉布提，準備從蘇丹撤僑。

據世衛組織（WHO）的數據，蘇丹兩個軍閥戰爭主要集中在首都喀土穆和西部達爾富爾，已造成至少420多人死亡，3700人受傷，數以萬計人流離失所，逃往蘇丹其他州，或越過邊境進入乍得和埃及。

喀土穆的500萬居民，自戰鬥開始以來，幾乎一直沒有自來水和電力，電話和互聯網經常失靈，他們擔心外國人離開後，暫停的暴力會重新出現。