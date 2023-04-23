美國眾院中國問題特委會兵棋推演試圖阻止中美台之戰

兵棋推演/美中台

美國眾議院中國問題特別委員會成員進行一場美國與中國發生戰爭的兵棋推演，試圖能阻止真正的衝突發生。

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這次兵棋推演在上周一個晚上進行，美聯社對此進行了觀察。這是美國眾議院中國問題特別委員會深入審查美國對華政策的一部分，因為議員，特別是共和黨主導的眾議院的議員，關注美國與習近平政府的緊張關係。

據美國之音說，這次演習探討了如果美國和中國在台灣問題上達到戰爭的邊緣，美國的外交、經濟和軍事選擇，北京聲稱台灣是自己的島嶼。

在這次兵棋推演中，北京的導彈和火箭彈層層落在台灣以及遠在日本和關島的美軍身上。最初的傷亡包括數以百計，可能是數以千計的美國軍隊。台灣和中國的損失甚至更高。

對華盛頓來說，令人沮喪的是，在這個兵棋推演中，被驚動和失常的盟友讓美國在支持台灣方面幾乎完全孤軍奮戰。

該報道說，至於美國給習近平或他的某位將軍打電話以平息局勢的事，忘掉吧：這不會發生，至少在這場兵棋推演中不會。

據議員們說，這場兵棋推演並不是為了計畫一場戰爭，而是為了弄清楚如何加強美國的威懾力，以防止涉及美國、中國和台灣的戰爭開始。

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美國眾議員們在推演中扮演藍隊，即國家安全委員會顧問角色。他們的指令來自他們（想象中的）總統： “如果可能的話，要阻止中國奪取台灣，如果不能的話，就打敗它”。