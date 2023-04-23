【視頻】盧拉訪問葡萄牙 未掩對烏戰與西方不同立場

巴西總統盧拉周六開始訪問葡萄牙，延續與其前殖民宗主國的關係，並打破博爾索納羅時代的孤立。盧拉在訪問中重巴西申意"介入 "烏克蘭衝突，並呼籲基輔和莫斯科 "通過談判解決問題"，這標誌着與西方立場的明顯不同。

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儘管盧拉最近有關烏克蘭戰爭對西方的批評引發了爭議，這位77歲的巴西領導人在里斯本訪問時再次重申他拒絕 "介入 "衝突，並希望為雙方的 "談判解決方案 "作出貢獻。

盧拉在與葡萄牙總統馬塞洛-雷貝洛-德索薩會晤後向記者說，"在我國政府譴責侵犯烏克蘭領土完整的同時，我們捍衛通過談判政治解決衝突"，他說，"我們迫切需要有一組國家、與烏克蘭和俄羅斯都坐在談判桌前，"

葡萄牙總統馬塞洛-雷貝洛-德索薩則表示，“"盧拉總統認為，通往公正持久和平的道路意味着優先考慮談判這一方式。而葡萄牙的立場是不同的：我們認為，一條可能的和平道路的前提是烏克蘭首先有權對入侵作出反應"，。

今年1月重新執政的盧拉希望將巴西重置於世界地緣政治的中心，就任伊始即試圖扮演衝突平衡者角色。他2月訪問華盛頓，在白宮會晤了拜登，最近還訪問了巴西的最大貿易夥伴中國。在訪問中國時盧拉說，美國應該停止在烏克蘭 "鼓勵戰爭"，歐盟應該 "開始談論和平"，引發廣泛爭議。美國指責盧拉是在 "呼應俄羅斯和中國的宣傳"。

葡萄牙與巴西在烏克蘭問題上存在的意見分歧未影響兩國達成合作協議，盧拉此次訪問之際，兩國簽署了十幾項雙邊協議，涉及能源、科學、教育和旅遊領域。

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Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la première dame Rosangela da Silva rencontrent le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, au monastère de Jeronimos à Lisbonne, Portugal, le 22 avril 2023. REUTERS - RODRIGO ANTUNES