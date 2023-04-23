韓國六成青壯年認為統一併非必須，九成對中國無好感

韓國民調

韓國一個公民團體今天4月23日發布一項對韓國青壯年的調查，結果顯示，在受調者中，超過六成認為韓朝統一併非必須，超過九成對中國無好感。

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據韓聯社消息，名為“端正言論市民行動”的韓國公民團體在4月13日-18日對1001名20-39歲青壯年公民進行了調查。結果顯示，61%的受訪者認為韓朝統一不是必須的，24%認為必須實現統一，14%表示不清楚。

該報道說，在對朝鮮、美國、中國和日本好感度的提問中，91%的受訪者表示對中國沒有好感，9%表示有好感。88%對朝鮮沒有好感，12%有好感。67%對美國有好感，33%無好感。63%對日本有好感，37%無好感。

83%的受訪者將朝鮮定性為威脅，77%則將中國定性為威脅。74%的受訪者認為美國對國家安全有益。53%認為日本對國家安全構成威脅，37%認為日本對國家安全有幫助。

該調查還顯示，受調者對韓國國內的看法負面：82%受訪者認為韓國社會矛盾很嚴重。從各領域來看，83%認為保守陣營和“進步”陣營之間矛盾嚴重，84%認為朝野矛盾嚴重，84%認為貧富差距引發的階層矛盾嚴重。69%的受訪者認為韓國社會有失公正，僅有20%的人認為韓國社會公正。