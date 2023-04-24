伊朗據報在過去6個月內通過航運對俄運送逾30萬枚炮彈及100萬發子彈

伊朗/俄羅斯/烏克蘭

據《華爾街日報》4月24日報導，中東官員稱，俄羅斯船隻正將大量伊朗炮彈和其他彈藥運過裏海，為在烏克蘭作戰的俄羅斯部隊提供補給。這對美國及其盟國構成了越來越大的挑戰，因為他們試圖破壞莫斯科和德黑蘭之間的軍事合作。根據這些官員透露的信息和《華爾街日報》查看的文件，在過去六個月里，貨輪從伊朗向俄羅斯運送了超過30萬枚炮彈和100萬發子彈。熟悉此事的人士說，有關這些貨物的情報已經與美國共享。

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伊朗駐聯合國代表團和俄羅斯國防部沒有對該報的置評請求作出回應。美國國家安全委員會拒絕發表評論。美方官員說，美國及其盟國一直在尋找方法來破壞來自伊朗的武器轉讓，伊朗也是俄羅斯軍隊的重要無人機供應商。據美方官員稱，伊朗主要利用貨運飛機向俄羅斯運送武器，這使得美國幾乎不可能進行干預。而且，在裏海採取行動將需要伊朗至俄羅斯海岸線沿岸的前蘇聯加盟國的幫助。

美國海軍發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，駐紮在巴林的美海軍第五艦隊司令庫珀中將（Brad Cooper）帶頭在波斯灣阻止來自伊朗的非法武器和毒品運輸的多國努力，他對地處裏海的土庫曼斯坦進行了未經宣布的訪問。據霍金斯介紹，庫珀在訪問期間與土庫曼斯坦方面討論了一系列問題，包括如何深化雙方的合作和擴大海上安全。霍金斯拒絕對有關在裏海扣押武器運輸的任何具體討論發表評論。

報導稱，中東地區的官員說，最近一批已知越過裏海運往俄羅斯的武器於3月初搭乘“拉蘇爾·伽姆紮托夫”號（Rasul Gamzatov）貨輪離開伊朗，這艘460英尺長（約合140米）的俄羅斯貨船以一位因在二戰中哀嘆蘇聯士兵死亡的詩歌而聞名的作家命名。官員們說，這艘船運載了1000個集裝箱和2000枚炮彈，這是以前沒有報道的貨物。英國天空新聞台此前曾報道過其他一些伊朗運至俄羅斯的貨物。

公開的航運數據顯示，“拉蘇爾·伽姆紮托夫”號今年3月8日離開伊朗的阿米拉巴德港，6天後抵達俄羅斯的阿斯特拉罕。航運數據顯示，該船於3月下旬返回伊朗，在港口停留僅一天後再次啟程前往俄羅斯。這艘船屬於MG-FLOT公司，這是一家俄羅斯公司，之前被稱為TransMorFlot LLC。該公司去年被美國財政部制裁。美國財政部指控其下屬的16艘船，包括“拉蘇爾·伽姆紮托夫”號正在為俄羅斯運輸武器。該公司沒有對評論請求作出回應。

去年夏天，俄羅斯向伊朗尋求幫助，因為其在美國及北約盟國提供的武器和彈藥支援的烏克蘭部隊手中遭受了一次又一次挫敗。伊朗最初向俄羅斯提供了數百架裝有炸藥的自殺式無人機，莫斯科利用這些無人機來攻擊烏克蘭的民用和軍事目標。烏克蘭的防空系統在很大程度上成功地擊落了這些無人機，俄羅斯在最近幾個月里使用這些無人機的頻率有所降低。

中東官員說，除了無人機，伊朗還同意向俄羅斯提供30多萬枚炮彈，這些炮彈在烏克蘭東部的消耗戰中發揮了核心作用。《華爾街日報》查看的一份去年9月的合同顯示，伊朗國防部與俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）達成協議，將以170萬美元的價格對俄出售74000多枚炮彈。該公司沒有對置評請求作出回應。

拜登政府警告說，伊朗和俄羅斯之間不斷加深的關係構成了超越烏克蘭的威脅。美國和北約認為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭是對全球安全的威脅，特別是對俄羅斯西部邊境的北約東翼國家而言。俄羅斯使用伊朗無人機襲擊基輔，加劇了西方各國首都的擔憂。

華盛頓近東政策研究所的高級研究員鮑什切夫斯卡婭（Anna Borshchevskaya）分析說，伊朗與俄羅斯的關係正逐漸從交易性關係轉向戰略性關係。她指出，“在俄羅斯-伊朗關係的廣泛範圍內，俄羅斯現在首次依賴於伊朗，這是一個歷史性的轉變。”

美國和烏克蘭的其他盟友數月前警告說，伊朗準備向俄羅斯發送彈道導彈。但根據美國和海外的評估，到目前為止，這一點還沒有實現。同樣，據中東官員稱，俄羅斯迄今也沒有向伊朗提供先進的蘇-35戰鬥機，而德黑蘭正尋求將其作為深化雙方關係的一部分。今年早些時候，伊朗官員說他們預計第一批俄制戰鬥機將在3月中旬交付。據中東官員稱，最近幾周，一隊伊朗人參觀了俄羅斯東部的一家生產先進戰鬥機的工廠。這些官員說，這可能是這筆交易正在向前推進的一個跡象。