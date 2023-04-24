受烏俄戰爭推動 歐洲2022年軍費增長創冷戰以來最高水平

軍費，歐洲

2023年2月9日，在羅馬尼亞黑海沿岸的卡普米迪亞Capu Midia，正在演習的法國士兵站在一輛勒克萊爾坦克周圍

據斯德哥爾摩國際和平研究所（（SIPRI））周一（4月24日）公布的一份報告，歐洲在2022年的軍費開支以創紀錄的速度增長，在俄羅斯入侵烏克蘭後達到了冷戰以來最高水平。

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該報告統計，2022年全球各大洲軍費開支連續第8年創下新高，達到2.24萬億美元，佔世界國內生產總值（GDP）的2.2%。

參與報告的研究員田楠（音譯）向法新社說，烏克蘭戰爭驅動歐洲增加預算，而美國和中國在東亞地區未解決並惡化的緊張局勢也是因素之一。

報告指，扣除通脹因素，歐洲在以俄羅斯入侵烏克蘭為標誌的2022年，軍隊開支增加了13%。這是30多年來最強勁的增長，以不變美元計算，恢復到1989年柏林牆倒塌時的支出水平。

僅烏克蘭就將支出增加了七倍，達到440億美元，占其國內生產總值的三分之一。而這還未計算來自國外的幾百億武器捐贈。 同時，報告估計，俄羅斯去年的支出增長了9.2%。

田楠說，即使除去烏俄兩個交戰國，歐洲的軍費支出依然大幅增加。

2022年，歐洲的軍事開支總額為4800億美元，過去十年已增加了三分之一。這一趨勢預計未來十年將持續並加速發展。研究員表示，歐洲 “有可能“在幾年內看到與2022年類似的增長水平。

法新社報道指，全球軍事支出在1990年代大幅下降後，2000年代以來一直不斷攀升。這一增長最初是由中國對軍隊的大幅投資推動，之後是2014年俄羅斯吞併克里米亞後對俄關係緊張導致。

去年，美國一國就佔了全球支出的39%，加上排名第二的中國（13%），兩國佔世界軍事支出一半以上。而俄羅斯（3.9%）、印度（3.6%）和沙特阿拉伯（3.3%）則遠遠落後。

田楠表示，"中國正在大規模投資其海軍部隊，顯然是為了增加其對台灣、以及對南中國海的影響力。”

報告顯示，日本、印度尼西亞、馬來西亞、越南和澳大利亞等國正在加緊跟上。

英國作為對烏克蘭的第二大捐助國，去年在全球軍事支出排名第六，佔比3.1%，領先於德國（2.5%）和法國（2.4%）。報告指，該統計包括了對烏克蘭的捐助。