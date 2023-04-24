泄露文件指，烏情報部門原計畫今年2月24日襲擊莫斯科，應美方要求取消

烏克蘭/俄羅斯/美國

據《華盛頓郵報》4月24日援引被泄露的美國國家安全局機密文件報導，距離今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭一周年還有幾天，基輔的官員們正忙着制定攻擊莫斯科的計畫。該文件指，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指示他的一名下屬軍官，“為2月24日的大規模打擊做好準備......動用國防部情報總局擁有的一切”。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則質疑該報道內容的真實性。

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報導稱， 烏方官員們當時甚至考慮在俄羅斯南部黑海主要港口城市新羅西斯克使用TNT炸藥進行海上攻擊。這在很大程度上是一個象徵性的行動，但它將表明烏方有能力深入敵方領土進行打擊。而在華盛頓，美國官員們正在秘密監測烏克蘭人的計畫。白宮長期以來一直擔心，打擊俄羅斯境內目標會激化克里姆林宮的侵略性反應。

2月22日，在入侵紀念日一周年到來的兩天前， 美國中央情報局傳閱了一份新的機密報告：烏克蘭國防部情報總局“應華盛頓的要求，同意推遲”對莫斯科的打擊。這些文件是據稱由21歲的美國空軍國民警衛隊隊員特謝拉（Jack Teixeira）在遊戲服務器上泄露的機密文件，其內容中沒有準確解釋是華盛頓的誰進行了干預，以及烏方為什麼同意放棄行動。

但這位機密文件提供了一個具體的例子，說明在這場戰爭的大部分時間裡，存在着更廣泛的緊張關係：烏克蘭渴望將戰鬥帶到俄羅斯的主場，但有時卻受到美方的限制，美國試圖避免將衝突升級為美俄兩國軍隊之間的直接戰鬥。一些美國官員認為，對俄羅斯本土的攻擊，特別是如果涉及美國提供的武器，是高度危險的行動，俄總統普京可能會覺得威脅很大，以至於他訴諸於使用戰術核武器。

然而，神秘的爆炸和無人機襲擊事件繼續在俄羅斯境內發生。烏克蘭官員經常對此類事件保持緘默，暗示他們負有責任，但不直接邀功。去年12月，當地處俄羅斯腹地的恩格斯空軍基地遭到襲擊後，波多利亞克曾在推特上調侃稱：“地球是圓的——伽利略的發現”。他寫道，“如果有東西被發射到其他國家的領空，未知的飛行物遲早會回到發射原點。”

在外國領土上的行動屬於烏克蘭國防部情報總局的管轄範圍。該機構負責人布達諾夫是一位雄心勃勃的37歲少將，是烏克蘭軍方的後起之秀，他否認其機構參與這些襲擊。但布達諾夫警告說，這些事件將繼續下去。

今年1月，布達諾夫在向《華盛頓郵報》解釋說，“這（襲擊事件）打破了他們對安全的幻想，有的人放置炸藥。有無人機。在烏克蘭的領土完整得到恢復之前，俄羅斯內部將存在問題”。布達諾夫拒絕對該報道內容給予置評。美國官員沒有對泄露的有關烏方計畫在入侵周年紀念日發動對俄攻擊的文件發表評論。

私下裡，美國和歐洲官員對布達諾夫表示欽佩。但他們也說，布達諾夫的膽量有時讓他們感到緊張。2月13日，也就是美國國家安全局的文件提到，布達諾夫指示他的一名下屬軍官為可能針對新羅西斯克市的行動做好準備的那一天，美方再次公開敦促身在俄羅斯的美國公民立即離開該國。目前還不清楚這一警告是否預示着烏方計畫採取的攻擊，但它似乎反映了華盛頓對入侵周年紀念日前後發生攻擊的關注程度。

報導指，布達諾夫以大膽的主張和聲明而聞名，許多西方官員對此持懷疑態度。他曾說普京身患絕症，這一說法被美國情報官員否認，並稱普京使用多個替身。布達諾夫流露出烏克蘭將戰勝俄羅斯的信心，而且在他看來這很快就將發生。布達諾夫認為，於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞必須在今年夏天歸還給烏克蘭。泄露的文件顯示，美國情報界認為這種情況不太可能。

這些機密文件還清楚地表明，美國情報界正在監視布達諾夫的通信，這對這位將軍來說似乎不是新聞。在過去接受該報採訪時，布達諾夫在他位於烏克蘭國防部情報總局總部的辦公室里會播放音樂或靜電噪音。報導指，華盛頓在2月24日戰爭爆發周年紀念日之前的干預似乎只取得了部分成功。中情局的報告說，“沒有跡象表明”烏克蘭國家安全局，“同意推遲自己在同一日期攻擊莫斯科的計畫”。烏克蘭國家安全局負責國家安全，直接向總統報告，也開展特別行動。烏克蘭似乎沒有忍耐太久。周年紀念日過後一周，俄方公開指責基輔試圖對俄羅斯的基礎設施進行無人機襲擊，包括在首都莫斯科附近。

機密文件顯示，烏克蘭仍有將戰場擴大到本國領土之外的志向。文件指出，布達諾夫的機構計畫襲擊在馬里的臭名昭著的俄羅斯瓦格納僱傭兵集團的成員，該集團的人員向馬里政府提供安全援助並為其軍隊提供培訓。瓦格納集團在俄羅斯入侵烏克蘭的行動中發揮了關鍵作用，並為俄軍的入侵提供了重要的前線支持。美國國家安全局的文件稱：“不知道（在馬里）的行動目前處於什麼階段，也不知道烏克蘭國防部情報總局是否已經獲得批准執行其計畫。”

報導指，烏克蘭國防部情報總局還制定了計畫，利用庫爾德武裝的秘密幫助對敘利亞境內的俄羅斯軍隊發動秘密攻擊。烏克蘭總統澤連斯基出面叫停了該計畫，但其中一份美方情報文件詳細說明了布達諾夫領導的機構如何仍然可以發動事後可被否認的攻擊，避免牽連到基輔當局。華盛頓和歐洲的官員對烏克蘭在其領土之外的攻擊行為進行了告誡，他們認為這種行為太過分了。

去年8月，莫斯科附近的一次汽車炸彈襲擊炸死了俄羅斯極右翼民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜，這次襲擊似乎是針對杜金本人。西方官員稱，他們向澤連斯基明確表示，他們認為烏克蘭政府中的特工人員應該承擔責任。官員們說，這次襲擊被認為是挑釁性的，可能會激起俄羅斯的嚴厲報復。

報導指，美國官員還擔心，北京很可能將烏克蘭在俄羅斯境內的攻擊視為“將北約描繪成侵略者的機會”，而且根據文件庫中的其他機密文件，如果中國認為這些攻擊“事關重大”，其可能會增加對俄羅斯的支持。到目前為止，官員們表示，沒有跡象表明中國同意俄羅斯的致命性軍事援助請求。然而，分析認為，如果烏克蘭使用美國或北約提供的武器攻擊莫斯科，可能會向北京表明“華盛頓對衝突的升級負有直接責任”，並為中方武裝俄羅斯提供可能的理由。

美國禁止烏克蘭使用美國武器來打擊俄羅斯境內。一位匿名的烏方官員指出，去年12月使用烏克蘭製造的無人機對俄羅斯戰略轟炸機基地進行的攻擊，證明基輔正在遵守華盛頓施加的規則。長期以來，烏克蘭官員私下裡說，美方對一些軍事行動有事實上的控制。例如，如果沒有美國軍事人員從歐洲基地確認或提供的坐標，基輔通常不會發射美國提供的先進火箭系統，以確保打擊的精確性並節省彈藥。

一位烏克蘭高級官員說，基輔願意不向某些目標開火併與美方協調，這應鼓勵美國提供更多現代化和更遠射程的武器，如陸軍戰術導彈系統（ATACMS），其射程可達185英里（約合298公里）。拜登政府官員拒絕提供這種武器，美方官員們說，這種武器供應有限，可能會被俄羅斯視為美國的升級行為。

對俄羅斯境內目標的打擊對烏克蘭民眾來說可以鼓舞士氣，他們已經習慣於將神秘爆炸產生的滾滾濃煙稱為“bavovna”，即“棉花”。烏克蘭商店出售印有克里姆林宮牆壁上盛開的棉花花的T恤，而棉花花束是當地受歡迎的禮物之一。俄羅斯發生的襲擊事件可能也會影響到普京的出行。以安全問題為由，普京最近選擇取消俄羅斯一些地區的5月9日勝利日遊行。5月9日勝利日閱兵是俄羅斯最重要的節日之一，也是每年克里姆林宮通過在莫斯科市中心展示坦克和其他武器裝備，來展示俄羅斯軍事力量的機會。

值得一提的是，波多利亞克周一對該報道回應稱，其內容缺乏細節和邏輯。他補充說：“因此，我有一個簡單的問題。為什麼我們有必要這樣做？這樣一個一次性的行動能解決什麼任務？它會改變戰爭的進程嗎？它會使俄國人逃跑嗎？它會消除對武器的需求嗎？”

波多利亞克稱，“這類出版物必須提到‘匿名消息來源’，只履行一個災難性的功能：它們在西方國家首都形成公眾輿論，彷彿烏克蘭是一個不合理的、幼稚的、衝動的國家，對於成年人來說，將嚴肅的武器交給它是危險的。這是有意識還是無意識的，是另一個問題。”

波多利亞克強調：“但這並不能改變問題的關鍵：烏克蘭看問題的方式不同。我們以鐵的數學邏輯來對待這場戰爭：我們需要遠程導彈來摧毀被佔領土上的俄羅斯後勤，需要各種類型的戰機來保護天空和摧毀俄羅斯的防禦工事。這些都是成功的反攻行動和最小化損失的主要組成部分。也許現在是時候了，在戰爭還在進行，人們還在死亡的時候，就不要再玩借口和背地裡的現實政治了？”