法國外交部召見中國駐法國大使

法國召見中國大使

據法國《世界報》說，法國外交部今天4月24日周一召見中國駐法國大使盧沙野。後者上周五在LCI電視台的採訪中，質疑克里米亞半島屬於烏克蘭和前蘇聯獨立國家的合法性，在歐洲引起了強烈反響。

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法國《世界報》說，周一，法國外長科隆納女士的幕僚長路易-瓦西（Luis Vassy）將在法國外交部召見中國大使盧沙野。

法國外交部今天告訴法新社，外交部幕僚長與中國大使之間的會面將是（巴黎）做出"非常堅定澄清"的機會。該部還說，這次會議是在中國大使周五向媒體發言之前安排的，並補充說：“我們將傳遞正確的信息”。

法國《世界報》引述法國參議員加托林（Gattolin）先生說：“我們必須發出一個明確信息，因為馬克龍最近對北京的訪問被認為很糟糕，甚至在他發布對台灣的爭議性言論之前就是如此”。

該報說，中國駐法國大使盧沙野因其言論激烈著稱。這位"戰狼"的最新聲明，不僅在法國，而且在整個歐洲引起了驚愕。該報解釋稱："戰狼"是指那些為共產政權服務的非禮貌外交的信仰者。

《世界報》還說，在法國總統馬克龍希望看到中國能"使俄羅斯恢復理智"以便為烏克蘭戰爭勾勒出一條不可能的出路之際，中國大使這些聲明加深了人們懷疑北京在烏克蘭戰爭中的意圖。

昨天大約80名歐洲議員在《世界報》譴責中國大使在巴黎的言論"明顯違反了國際法"，"必須被視為對法國的歐洲夥伴安全的威脅"，並呼籲法國外交部長凱瑟琳-科隆納宣布盧沙野為"不受歡迎的人"。

法國外交部發言人周六晚間表示，希望中國方面澄清“這些評論是否反映了中國的立場”。“我們希望不是這樣"。她還強調，俄羅斯吞併克里米亞"根據國際法是非法的”。

世界報說，過去，法國外交部門已經教訓過這位大使，特別是在疫情中關於法國養老院Ehpad的誤導性言論，以及在他侮辱了法國研究員Antoine Bondaz之後。上周五在LCI上，這位中國外交官還將毛澤東時期的數百萬受害者說成是"無稽之談"。

世界報指出，儘管與俄羅斯有着"無上限友誼"，但中國並沒承認莫斯科在2022年9月吞併了四個被佔領的烏克蘭地區。中國還在尋求與中亞的前蘇聯共和國建立密切聯繫，這些國家對弗拉基米爾-普京的領土野心都感到擔憂。