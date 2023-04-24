澳大利亞全面修訂國防戰略 增遠程打擊應對中國

澳洲/國防/中國

2023年4月24日，澳大利亞總理阿爾巴尼斯、副總理理馬爾斯、國防工業部長康羅伊和國防軍司令坎貝爾在堪培拉議會大廈舉行的《國防戰略報告》發布後的新聞會上。

澳大利亞今天4月24日周一公布了對其國防戰略理論的重大修訂報告，擴大其空中、陸地和海上打擊能力，以應對中國在亞太地區日益增長的軍事存在。此刻正值北京在亞太地區的影響力大幅增長之際。

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澳大利亞副總理馬爾斯(Richard Marles)說："今天，這是35年來第一次，我們正在重新定義澳大利亞國防軍的使命"。他說，以前的戰略"不再適合於我們的目標"。

據法新社發自堪培拉的電稿，澳大利亞新的軍事理論側重於威懾，目的是在對手能夠到達澳大利亞領土之前將其遏制住，並要求使用導彈、潛艇和網絡工具。

澳洲國防部的新戰略報告以北京日益增長的軍事能力作為這一發展的理由，並警告說 "軍事升級或誤判的風險"會增加。

澳洲軍事分析家們以懷疑的眼光注視着中國的軍事建設，擔心北京增加的軍事能力將有效切斷澳大利亞與貿易夥伴和全球供應鏈的聯繫。

為了應對這一威脅，澳大利亞的新國防理論要求招募士兵，並加強該國北部的軍事基地，以及擴大其軍隊的空中、陸地和海上打擊能力。

澳洲國防部的報告指出，澳大利亞北部基地將成為嚇阻對手、保護貿易路線和通訊的重點。

這個報告還說，中國正進行二戰以來最大規模的軍事建設，並在澳洲鄰近地區進行戰略競爭。

遠程打擊

堪培拉已宣布作為AUKUS聯盟（澳大利亞、英國和美國）的一部分，開發一支配備巡航導彈的新核動力潛艇艦隊，雄心勃勃地重塑西方在太平洋地區的軍事存在。

周一，澳洲國防部長馬爾斯先生說，澳大利亞國防軍也將擁有遠程打擊能力，包括陸上和空中。

該報告認為，現代戰爭中"導彈時代"的到來，以及遠程精確打擊武器的擴散，已經從根本上削弱了澳大利亞的地理優勢。

因此，澳洲將優先考慮保衛國家的海岸，軍方將不得不發展"遠程打擊能力"，有效地停止了陸基軍事項目的發展。

澳洲政府表示，鑒於上述原因，原定購買450輛步兵戰車的計畫被下調為129輛。

澳洲這一戰略新理論的宣布立即引起了北京的反應，它宣稱正在奉行"防禦性"的國防政策。"中國外交部發言人毛寧周一說："我們不對任何國家構成威脅”。並說："我們希望各國不要以中國為借口擴大軍事力量，也不要在 "中國威脅論"上大做文章。

不言而喻的對手

法新社說，儘管澳大利亞國防部的這個報告只提到了九次"中國"，但北京龐大的軍事投資和中國在亞太地區日益增長的影響力催生了澳大利亞的這種新軍事理論。

該文件指出，北京的軍事集結"是在沒有透明度的情況下進行的，沒有讓印度-太平洋地區對中國的戰略意圖感到放心"。

該報告說："中國在南中國海的主權主張威脅着世界秩序......在印度-太平洋地區，對澳大利亞的國家利益產生了不利影響。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，中國的軍費開支連續第28年上升，去年達到創紀錄的2920億美元。

堪培拉的戰略報告說，中國和美國再次回到戰略競爭"應被視為我們地區和我們時代的決定性特徵"。