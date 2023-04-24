澳大利亞公布新《國防戰略評估》中國：不要炒作中國威脅論

澳大利亞/中國/軍事

2023年4月24日，澳大利亞總理安東尼-阿爾巴尼斯(右二）等官員、澳大利亞副總理理查德-馬爾斯（左一）等官員在澳大利亞堪培拉議會大廈舉行的《國防戰略評論》發布後的新聞發布會上向媒體講話。

澳大利亞周一（4月24號）公布了對其國防理論的重大審查，以應對中國日益增長的軍事能力，因為北京的影響力在亞太地區越來越大，局勢緊張。中國外交部發言人毛寧警告“有關國家”不要“讓中國成為他們擴軍的借口”。

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據法新社報道，澳大利亞國防部長理查德-馬爾斯（Richard Marles）說："今天，這是35年來的第一次，我們正在重新定義澳大利亞國防軍的使命，"他說以前的戰略 "不再適合於目的"。

澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯指出；“我們面臨著自第二次世界大戰以來最具挑戰性的戰略環境，無論是在我們的地區還是在全世界。國防戰略審查的規模和意義以及我的政府的反應顯示了我們保持澳大利亞人安全的決心的力量。”

他說：“新的國防文件代表了今天和明天。這是自第二次世界大戰以來所做的最重要的工作。以全面的方式審視所需的東西。這份文件表明在一個對我們國家安全的挑戰總是不斷變化的世界中，我們不能退回到舊的假設。我們必須通過尋求塑造未來來建立和加強我們的安全，而不是等待未來來更好地塑造我們。”

澳大利亞副總理兼國防部長理查德馬爾斯則指出：重塑澳大利亞國防軍的使命將有五個要素。首先，保衛我們的國家和我們的周邊地區。第二，通過拒絕來阻止任何試圖通過我們的北部通道對澳大利亞或我們的利益投射力量的對手。第三，保護澳大利亞與該地區和世界的經濟聯繫。第四，與我們的夥伴一起提供印度-太平洋地區的集體安全，第五，與我們的夥伴一起提供對全球規則秩序的維護。”

據法新社報道，澳大利亞的新軍事理論現在側重於威懾，目的是在對手到達澳大利亞領土之前將其遏制住，並要求使用導彈、潛艇和網絡工具。澳國防部的新戰略報告以北京日益增長的軍事能力來證明這一轉變的合理性，並警告說 "軍事升級或錯誤判斷的風險增加"。

澳大利亞軍事分析家一直對中國的軍事集結保持警惕，擔心北京增加的軍事能力將有效切斷澳大利亞與貿易夥伴和全球供應鏈的聯繫。

為了應對這一威脅，澳大利亞的新國防理論要求招募士兵，以及加強該國北部的軍事基地，並擴大其軍隊的空中、陸地和海上打擊能力。

當被問及澳大利亞新發布的《國防戰略評估》指出，由於中國的軍事建設挑戰地區安全，該國需要在國防上投入更多資金時，中國外交部發言人毛寧警告“有關國家”不要“讓中國成為他們擴軍的借口”。