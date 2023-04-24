美國要求韓國勿去填補美光芯片在中國被禁留下的缺口

美國/韓國/中國/芯片

在韓國總統尹錫悅訪問美國前夕，華盛頓呼籲首爾敦促韓國公司不要去填補北京禁止美光芯片在中國市場留下的缺口。

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據英國金融時報今天4月24日消息，美國白宮要求韓國政府敦促其芯片製造商，如果北京禁止總部位於愛達荷州的美光公司銷售芯片，不要填補中國的任何市場空白，此刻美國正在召集盟友對抗中國的經濟脅迫。

據之情人透露，美國已要求首爾促請三星電子和SK海力士，在美光因調查而被禁止銷售的情況下，暫緩提升對中國的銷售量。

雖然美國一直在與盟友合作，在印太地區的安全問題上對抗中國，但這是美國第一次要求盟友讓其公司發揮作用。

金融時報說，韓國駐華盛頓大使館和三星公司沒有對評論請求作出回應。SK海力士說它沒有收到韓國政府的請求。美光公司拒絕發表評論。白宮沒有對具體細節發表評論，但表示，拜登和尹錫悅政府在深化國家和經濟安全問題的合作方面取得了 "歷史性進展"，包括保護"前沿技術"的努力。

美國國家安全委員會說，“這包括努力協調在半導體領域的投資，確保關鍵技術，以及解決經濟脅迫”。“期望韓國總統即將進行的國是訪問能進一步加強在所有這些方面的合作”。

一位熟悉情況的人士說，華盛頓向首爾提出的請求反映出拜登團隊"有動機確保中國不能利用美光作為槓桿來影響或衝擊美國政策"。他補充說，美國可以通過向中國政府表明，它將與盟友和夥伴合作，破壞任何針對美國或盟友公司的此類行動，從而幫助對抗中國的經濟脅迫努力。