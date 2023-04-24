聯合國：四月底，印度將成為世界上人口最多的國家

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聯合國周一宣布，印度將在4月底超過中國，成為世界上人口最多的國家。

法新社報道，聯合國周一宣布，印度將在4月底超過中國，成為世界上人口最多的國家。印度人口屆時將超過14.25億。不過，聯合國同時也承認，到底是哪一天印度人口超過中國，這仍然存在很大的“不確定性”。

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根據紐約聯合國經濟和社會事務部(DESA)的說法，“不久中國將不再是其長期保持的世界人口最多的國家”。該機構稱，一周後，即“到本月底之前，印度人口將會達到14點25775850億人，與中國大陸人口持平，並隨後超過中國大陸”，這裡說的是中國大陸，因此不包括香港、澳門和台灣。

聯合國經濟和社會事務部的新聞稿還表示，“中國人口在2022年達到14.26億的峰值，並開始下降。預測表明，本世紀末之前，中國人口規模可能會降至10億以下，而印度人口預計將繼續增長數十年”。聯合國經濟和社會事務部的老闆是聯合國副秘書長中國人李軍華。

但是，法新社指出，上周，聯合國人口基金（UNFPA）的一份關於世界人口狀況的報告估計，印度人口將達到14.286億，而中國則為14.257億。但這一報告說，這一狀況不會發生在今年年中之前。

為什麼兩個機構的預計不一致？在紐約聯合國總部接受媒體提問時，聯合國經濟和社會事務部人口司司長約翰·威爾莫斯（John Wilmoth）說不出為什麼他的機構和聯合國人口基金就印度人口何時超過中國公布了兩個不同的日期。

威爾莫斯說，“很遺憾，溝通不清晰”。他還說，“據我們所知，這會發生在今年，（但）這一估計也存在很多不確定性。中印人口交叉的確切時間尚不確定，而且永遠也不會有確切的時間。”