韓國總統尹錫悅啟程訪問美國

韓國/美國

韓國總統尹錫悅4月24日起程開始對美國進行為期6天的國是訪問。他此行的背景是韓美結盟70年之際，面對朝鮮越來越嚴重的核威脅，韓國急需加強與美國的軍事合作。

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據法新社今天發自首爾的報道說，在為期六天的訪問中，尹錫悅預計將於周三與他的美國同行喬-拜登舉行會談。

韓國主要副國家安全顧問金泰孝(Kim Tae-hyo)告訴記者，兩位領導人還將在一些活動中，慶祝"韓美聯盟在過去70年取得的成就"。

面對今年朝鮮彈道導彈發射的新紀錄，尹錫悅先生正在收緊與美國的盟友關係，甚至尋求與前殖民國日本和解。

但是，這位韓國領導人看到他在國內的聲望正在下降。他正艱難地試圖安撫自己的同胞，此刻韓國民眾對美國承諾擴大威懾力以防對其盟友的可能攻擊越來越煩躁。民意調查顯示，現在大多數韓國人希望首爾擁有自己的核武器。

首爾梨花大學朝鮮研究教授樸遠建（Park Won-gon）說：“美國需要在聯盟層面顯示出對威懾的更多承諾”。

在國內，尹錫悅也受到了今年3月他與日本首相岸田文雄舉行的峰會的影響，岸田文雄被指責忽視了日本戰爭期間朝鮮人待遇的爭端（從強迫勞動到性奴役）而偏重於外交活動。

美國總統拜登希望日本和韓國這兩個華盛頓在該地區的主要盟友在朝鮮問題上進行更密切的合作。

在韓國總統訪問美國期間，預計華盛頓還將呼籲世界第九大武器出口國韓國給予美國更多幫助：通過向基輔提供彈藥和武器來支持烏克蘭。