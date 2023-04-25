中東歐三國總理：凍結衝突或部分勝利不會解決任何問題

歐洲/烏克蘭/國際

捷克、斯洛伐克和波蘭三國總理4月24日在美國《外交事務》雜誌刊文，呼籲“自由世界必須在烏克蘭問題上堅持下去”。他們強調，“凍結的衝突或部分的勝利不會解決任何問題。”

廣告 繼續瀏覽後續

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）和波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）聯名撰文表示，“美國總統拜登（Joe Biden）2月對華沙和基輔的訪問使歐洲人受到鼓舞。拜登重申，雖然美國距離遙遠，但其致力於歐洲的自由——而且和我們一樣理解，烏克蘭正在為我們所有人的自由而戰。”

三國總理表示，“烏克蘭不希望與俄羅斯發生戰爭。我們也不想。但越來越清楚的是，俄羅斯在很久以前就決定與我們開戰了。多年來，克里姆林宮通過違反國際法，使用或威脅使用武力，以及通過政治和混合戰爭破壞民主體制，系統性地破壞了國際穩定和安全。它對烏克蘭的侵略行為只是這些持續行動的最極端表現。”

三國總理稱：“我們的呼籲應該得到認真對待：如果俄羅斯獲勝，烏克蘭淪陷，中歐很可能是下一個目標。因此，現在在烏克蘭擊敗俄羅斯，將減少烏克蘭的支持者不得不在以後灑下自己的鮮血和更多財富的機會。它將發出一個明確的信息，即凍結的衝突和無休止的戰爭在我們的地區沒有地位。它將向各地的暴君表明，侵略不會得到獎勵，獨裁者不會被允許將地球分割成他們邪惡的影響範圍。”

三國總理表示，“這也是為什麼我們必須繼續支持烏克蘭，直到俄羅斯軍隊完全撤出其領土，徹底結束克里姆林宮的復仇主義和帝國主義。在俄羅斯仍然擁有克里米亞和烏克蘭東部領土的情況下結束戰爭，就像向所有專制的瘋子發出公開邀請，他們認為根據捏造的、可憎的敘述入侵他們的鄰居是OK的，並在此過程中殺害數百或數千名無辜平民。”

三國總理稱，“簡而言之，和平只能按照烏克蘭的條件來實現。凍結衝突是俄羅斯最喜歡的爭取時間的方式，即假裝結束一場由它發起的戰爭。從長遠來看，凍結的衝突不會帶來穩定或改善安全或經濟狀況。相反，它將使俄羅斯能夠重組和重建其部隊，同時繼續發動政治戰爭，並輸出其帝國意識形態。”

就前線局勢，三國總理表示：“我們感到自豪的是，歐洲在面對俄羅斯的侵略時站在一起。縱觀我們自己的歷史，我們經歷了俄羅斯的復興主義、極權主義、佔領、驅逐和屠殺。多年來，中歐人一直對這些危險提出警告。作為來自處於這場更廣泛鬥爭前線的國家的領導人，我們從第一天起就知道，我們的國家要發揮特別核心的作用。我們的歷史也告訴我們，必須站起來反對邪惡，支持那些反擊的人。這就是為什麼我們地區的領導人率先訪問被圍困在基輔的澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統。 這也是為什麼我們的國家接收了數百萬難民，並且從俄羅斯入侵的第一天起，就向烏克蘭運送軍事、經濟和人道主義援助。”

三國總理稱，“我們還感到鼓舞的是，這場戰爭為跨大西洋聯盟注入了新的活力。許多北約成員國現在在增加國防開支和使其武裝部隊現代化方面所做的工作比該聯盟歷史上的任何時候都多。當我們在7月的（北約）聯盟維爾紐斯峰會上通過新的承諾時，我們必須繼續提升我們的國防計畫，並提高我們部隊的戰備水平。顯然，我們的共同安全將需要更多的資源，包括財政和人力，以保持我們在未來的軍事和技術優勢。歐洲人已經表明，他們有能力承擔他們應有的負擔；我們對烏克蘭的軍事支持也意味着我們幫助我們自己的國防工業，使跨大西洋聯盟更加強大。這是我們幫助的一個重要原則：援助烏克蘭並不意味着削弱我們自己的防禦能力。”

三國總理表示：“現在不是削弱我們決心的時候。隨着今年春天戰場上戰鬥的加劇，我們展望着夏天和秋天。我們必須繼續無條件或無保留地支持烏克蘭。這包括確保它獲得擊敗俄羅斯並完全恢復其主權和領土完整所需的所有武器和財政援助。這是烏克蘭民選政府的合法要求。到目前為止，我們的軍事支持已被證明在戰鬥中至關重要。鑒於俄羅斯無差別的炮擊和攻擊，任何類型的常規武器都不應被事先排除在外。”

三國總理指出，“雖然我們同意提供什麼類型的武器很重要，但有時我們如何快速和勇敢地作出這些決定更為關鍵。每一次猶豫，每一次拖延對烏克蘭來說都是危險的。給它提供獲勝所需的籌碼是避免曠日持久的戰爭的最佳方式。而且我們應該記住，烏克蘭人民正在看着我們反覆討論我們猶豫運送的武器類型；當我們中的一些人可能被戰爭疲勞所誘惑時，烏克蘭人繼續捍衛他們的國家和生命。”

三國總理稱，“我們歡迎國際刑事法院最近對俄羅斯總統普京的起訴；該法院繼續調查在烏克蘭犯下的戰爭罪行是很重要的。但現在也是時候建立一個特別法庭，讓俄羅斯最高領導人對其犯下的侵略罪行負責。我們已經聽到了烏克蘭的呼籲，歐洲委員會、歐盟機構和30多個國家已經表示支持建立一個擁有這一任務的特設國際刑事法庭。我們還提議沒收俄羅斯的資產和儲備，在西方，這些資產和儲備估計為3500億至4000億美元。這些資金可以，而且應該用於烏克蘭的戰後重建。”

展望戰後未來，三國總理提出：“現在為烏克蘭的戰後安全保障進行規畫也為時過早。除非烏克蘭能夠保護自己免受未來的侵略，否則就不會有投資和可持續的重建。” 他們認為，“歐洲安全的未來必須建立在一個堅實的基礎上，以北約作為跨大西洋共同體的支柱，促進民主價值觀、安全合作以及和平解決爭端。在即將舉行的維爾紐斯峰會上，北約將不得不回答關於聯盟未來的困難但不可避免的問題，包括其與烏克蘭的關係和它對俄羅斯的未來戰略。2008年，盟國決定，烏克蘭的未來，連同格魯吉亞的未來應該包括加入北約。”

三國總理補充說，“現在是聯盟為烏克蘭加入制定明確和可信的路徑的時候了，如果基輔願意並且條件允許的話。而在此之前，我們必須準備好在政治保證之外提供安全保障，以防止烏克蘭徹底地成為灰色地帶。灰暗地帶為專制政權創造了播種不穩定和加劇緊張局勢的機會。”

三國總理稱，“至於俄羅斯，可以說，我們長期以來的雙軌制方法——包括威懾和對話，需要升級。然而，威懾和實力必須是我們姿態的核心；對話可以作為傳達決心和解決緊張局勢的工具，但不應該被認為是目的本身。多年來，我們在包括北約-俄羅斯理事會在內的各種場合耐心地與俄羅斯分享我們的觀點和分歧，但效果甚微。對着一堵牆說話並不能帶來俄羅斯行為的改變。面對失效的對話，北約作為一個政治軍事聯盟，必須準備好隨即調整其戰略。76年前，在這本雜誌上，喬治·凱南（George F. Kennan）呼籲對蘇聯採取遏制政策。類似的原則當今也可以適用，軍事力量、嚴厲的制裁、俄羅斯的孤立和跨大西洋的團結是我們戰略的關鍵原則。”

三國總理稱：“我們也和華盛頓一樣關注印度-太平洋的自由和安全。安全是一個全球性的挑戰，正如我們為民主和自由而共同奮鬥一樣。如果歐洲要保持完整和自由，美國的參與和領導力將仍然至關重要。然而，支持烏克蘭的決心也將有助於阻止世界其他地區的侵略，發出這樣的信息：無論是在歐洲、亞洲還是其他地方，暴君都不會被綏靖。當烏克蘭獲勝和俄羅斯被打敗時，這一信息將特別明確。”

文章結尾，三國總理寫道：“歷史有它的時刻，而這就是其中之一。這就是為什麼我們歐洲人已經站出來做更多的事情，為一個統一的歐洲和一個新的跨大西洋關係服務。這也是為什麼我們必須在烏克蘭問題上堅持走下去，擊敗黑暗的復仇主義勢力，支持基輔，直至勝利。”