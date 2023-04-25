美國沙特促成蘇丹三天停火 外國人撤離 蘇丹人擔心戰爭升級

美國/蘇丹/沙特

法新社說，美國斡旋蘇丹交戰各派達成的72小時停火協議於今天周二生效。美聯社則說，該停火協議是美國和沙特阿拉伯共同促成的。

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10天來，蘇丹兩派軍閥的暴力衝突已導致數百人死亡和大規模逃離潮。據法新社4月25日周二發自喀土穆的報道，當天在喀土穆，爆炸和槍聲確實變得罕見。但與每次宣布休戰一樣，達格羅將軍的准軍事部隊都會指責對手布爾漢將軍的軍隊繼續在喀土穆上空飛行。

美國國務卿布林肯在喀土穆的午夜前不久宣布說，經48小時的緊張談判，他獲得蘇丹交戰雙方尊重"72小時停火"的承諾。

法新社說，自上周六外國人開始撤離蘇丹以來，首都喀土穆幾個街區的戰鬥強度實際上已經下降。

在喀土穆之外的其他地區，戰鬥破壞力甚至更大。在法新社無法立即核實的網上視頻中可見，被燒毀的商店、被壓碎的建築物和燃燒的廢墟中的憔悴的平民，都見證了空襲和炮擊的暴力。

另據美聯社今天發自開羅的報道說，這次蘇丹的三天停火是由美國和沙特阿拉伯共同促成的。該報道還說，繼續可以聽到激烈槍聲和爆炸聲。居民們說，戰機在頭上飛過。

美聯社還說，對許多蘇丹人來說，外國人的離開和大使館的關閉是一個可怕的信號，表明戰鬥會惡化。因此蘇丹人正在拚命尋找逃離戰亂的途徑，大家擔心一旦外國人完成撤離，敵對陣營全面的權力爭奪戰將會升級。