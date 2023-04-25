美國要求韓國未來不要去填補中國市場的芯片缺口，韓國邀請習近平訪韓

韓國

美國 – 在韓國總統尹錫悅到華盛頓與美國總統拜登會談前夕，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比表示美韓政府始終致力於深化雙邊合作，合作範疇不局限於國家安全，已擴展至經濟安全以及保護高新技術。期待藉此次韓國領導人訪美為契機，雙邊各領域合作能得到進一步深化。

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英國《金融時報》當地時間23日援引消息人士的話報道說，在尹錫悅訪美前夕，美方對韓國政府提出要求：如果中國禁止美國最大芯片製造商美光在華銷售芯片，韓國企業不要去填補中國市場的芯片缺口。

韓聯社報道，在位於華盛頓特區的韓國新聞中心召開記者會時，科比被問到白宮如何看待外媒有關美方要求韓企對華限制出口芯片的報道。科比表示，美韓經濟安全合作不僅覆蓋兩國就半導體相關投資進行協調，還包括保護關鍵技術不受經濟施壓。

美國白宮25日就美方加強對韓延伸威懾執行力的方案表示，美國總統拜登堅信美方能夠履行和實現對盟國韓國的協防承諾。

韓國駐華大使館25日表示，駐華大使鄭在浩前一天在北京人民大會堂向中國國家主席習近平遞交國書時，轉達韓國總統尹錫悅期待習主席年內訪問韓國的信息。

鄭在浩呼籲中國繼續對在華韓國企業予以關注和支持。

尹錫悅和習近平去年11月借出席G20峰會之機在印尼巴厘島首次舉行雙邊會談，之後韓國去年12月借韓中外長視頻會議之機邀請習近平訪問韓國。