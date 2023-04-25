英外相將警告中國對擴軍的保密性或導致“悲劇性誤判”

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據路透社報導，英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）將敦促中國對他所謂和平時期歷史上最大規模的擴軍背後的原因更加公開，並表示保密可能導致“悲劇性誤判”。當地時間周二晚間，克萊弗利將在倫敦金融城市長官邸發表政策演講，提出英國對尋求深化與印太地區盟友的合作持開放態度，並呼籲中方明確其意圖。

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據英國外相辦公室提前發布的摘要介紹，克萊弗利將在講話中表示，“我敦促中國對其擴軍背後的理論和意圖同樣公開，因為透明度肯定符合各方的利益，而保密只能增加悲劇性誤判的風險。”

報導指，在英國首相蘇納克（Rishi Sunak）於去年11月宣布英中關係“黃金時代”結束後，英國正在重新調整其對華方針。對兩國關係“黃金時代”的願景曾是前首相卡梅倫時期的外交遺產之一。雖然法國、德國和西班牙的領導人在過去六個月里訪問了中國，並呼籲與這個世界第二大經濟體進行接觸，但美國和英國正在採取更強硬的態度來應對他們認為北京對其利益和價值觀的日益增長的威脅。

克萊弗利將在講話中指出，試圖孤立中國是一個錯誤，在氣候變化、預防大流行病、經濟穩定和核擴散等領域需要與中方接觸。克萊弗利將表示：“對我來說，宣布一場新的冷戰將是清楚和容易的——也許甚至是令人滿意的。” 他補充說，“清楚、容易、令人滿意——而且是錯誤的。因為這將是對我們國家利益的背叛，是對現代世界的故意誤解。”

克萊弗利將表示，英國將保護其國家安全利益，並在北京違背其國際義務或侵犯人權時提出批評。報導指，克萊弗利將利用他的演講譴責新疆維吾爾族人受到的待遇。克萊弗利將指責中方建立了“21世紀版的古拉格群島”，並“在這場運動的高峰期將超過一百萬人關起來，他們往往只是為了遵守他們的宗教信仰。”

據政客新聞網（Politico）報導，繼蘇納克政府今年3月發布的更新版《安全、防務與外交政策綜合評估》報告，並將中國描繪為“定義時代的制度性挑戰”數周後，克萊弗利會在這場期待已久的講話中，闡述英國的對華方針。預計克萊弗利將為與北京的關係制定一個三分法——限制中方參與被認為對英國國家安全至關重要的領域；加強英國與印太盟友的關係；以及，其中最具爭議性的與中國直接接觸以促進穩定關係。

在執政的英國保守黨黨內的壓力下，蘇納克在成為首相後對華採取了強硬的態度。作為外相，克萊弗利則把外交重點放在與臨近中國的國家建立聯盟和提升關係上，他周末剛從太平洋地區訪問歸來。這是自1970年代以來英國外相首次訪問該地區。英國近來還與澳大利亞和美國達成了澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS），並將加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)。

但英國還沒有加入歐洲大國政要正式訪問北京的行列。預計克萊弗利本人將在今年晚些時候訪華，但唐寧街尚未就蘇納克是否計畫訪華提供任何信息。克萊弗利的講話是在一些英國公司切斷與中國的聯繫並將其活動轉移到其他國家以應對關係惡化的情況下發表的。英國表示，希望繼續幫助英國公司與中國做生意，但不陷入戰略依賴的境地。