蘇丹:法國撤離538人包括209法國人 馬克龍感謝所有人包括兩名蘇丹軍閥

法國/蘇丹/撤離

法國總統馬克龍今天周二宣布，法國已從蘇丹撤走538人，包括209名法國人。他還感謝了所有對法國撤離行動有幫助的人，包括那兩個陷蘇丹於戰火的軍閥。

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法國總統馬克龍4月25日周二在愛麗舍宮舉行國防和國家安全委員會的會議開始時宣布，法國已從蘇丹撤走538人，包括209名法國人。他還宣布了一個令人欣慰的消息：在撤離行動中受傷的法國士兵“已經脫離生命危險”。

馬克龍總統讚揚了法國軍隊，領事和外交人員以及安全部隊，他說這些人在"極其困難的條件下做出了出色工作"。

法國和其他國家一樣，自4月23日周日開始在喀土穆和吉布提之間部署空中班機，從蘇丹撤離人員。

馬克龍今天還感謝了蘇丹衝突的兩位主角，布爾汗將軍（Abdel Fattah al-Burhane）和達格洛將軍（Mohamed Hamdane Daglo）.感謝他們的良好合作與建設性交流，讓這些撤離行動得以實施。

法國總統馬克龍還"熱烈"地感謝了吉布提總統蓋萊（Ismaël Omar Guelleh）和埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed），感謝這兩位領導人在撤離行動中提供的幫助。

法國外交部周一表示，法國已關閉了其在喀土穆的大使館，並說"等待進一步通知"。