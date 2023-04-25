韓國總統到訪美國，白宮稱堅信美方能履行對韓協防承諾

韓國/美國/朝核

韓國總統尹錫悅抵達美國，開始7天的國是訪問。美國白宮4月25日就美方加強對韓延伸威懾執行力的方案表示，美國總統拜登堅信美方能夠履行和實現對盟國韓國的協防承諾。

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據韓聯社發自華盛頓消息，韓國總統尹錫悅和夫人金建希搭乘總統專機空軍一號於美東時間24日飛抵華盛頓安德魯斯空軍基地，正式開啟對美國為期7天的國是訪問。

美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比當天在設於華盛頓特區的韓國新聞中心召開記者會。他說，美韓領導人今明兩天將圍繞延伸威懾進行多次討論，並將在韓國總統尹錫悅對美國的國事訪問結束之際發表討論結果。

之前，法新社4月24日發自首爾的報道說，韓國民眾對美國擴大威懾力協防其盟友的承諾越來越煩躁。民意調查顯示，現在大多數韓國人希望首爾擁有自己的核武器。

約翰·科比指出，朝鮮不斷加大（武器）試驗力度，其武力不僅對韓半島，還對周邊地區構成威脅，這是不爭的事實。因此美韓保持並加強同盟關係。過去幾周，美韓同盟聯合實施演習並付出相關努力，其目的在於遏制和應對朝鮮挑釁。

科比還說，尹錫悅訪美旨在祝賀兩國結盟70年，並展望未來70年的發展。這也是兩國拓展同盟關係廣度和深度的機會，相信兩國固若金湯的同盟關係有望進一步得到加強。在美國本屆政府任內，美韓同盟具有“向善的力量”，而這股力量超出韓半島的範籬，被傳遞至印太地區乃至全球各地。

科比還表示，美韓兩國願繼續推進同朝鮮的對話，這是為了以和平、外交的方式解決長期存在的問題，並全面實現韓半島無核化。