法國外長科隆納到訪阿塞拜疆

外交穿梭訪問

歐亞 – 法國外長科隆納抵達阿塞拜疆首都巴庫，27日將與該國總統和外長舉行會晤。2022年，亞美尼亞與阿塞拜疆在其邊境地區爆發衝突，雙方交火據稱已造成近百名軍事人員死亡；兩國還相互指責對方首先攻擊其境內目標。法國外長表示，沒有對話就無法重啟和平談判。

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納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民多為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區歸屬問題爆發戰爭。1994年，雙方在俄羅斯等調停下就全面停火達成協議，但兩國一直因納卡問題處於敵對狀態，雙方間武裝衝突時有發生。

納戈爾諾-卡拉巴赫（簡稱納卡地區）位於南高加索，為阿塞拜疆領土。納戈爾諾-卡拉巴赫自治州面積約4,400平方公里。人口18萬，其中80%為亞美尼亞族人。歷史上阿亞兩族就納卡歸屬素有爭議。1988年，阿塞拜疆和亞美尼亞為爭奪納卡爆發戰爭，亞美尼亞侵略佔領納卡及其周圍阿塞拜疆領土。1994年，阿塞拜疆和亞美尼亞就全面停火達成協議，但兩國一直因納卡問題處於敵對狀態，兩國之間的武裝衝突時有發生。

2022年4月6日，亞美尼亞總理帕希尼揚與阿塞拜疆總統阿利耶夫在布魯塞爾舉行會談。雙方同意就與兩國接壤的納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區緊張局勢進行和平談判。雙方還同意在4月底前成立雙邊委員會來畫定聯合邊界。

法國外長科隆納此後將到訪亞美尼亞首都埃里溫（Erevan）；28日她將到訪格魯吉亞首都第比利斯(Tbilissi)。