韓美兩國決定設立核咨商小組, 韓國不能幹預美方的核武使用決策

核威懾

美國 – 韓美兩國決定設立核咨商小組，以突出向韓國提供延伸威懾，更多地體現韓國訴求。但不意味着韓方能夠干預美方的核武使用決策，韓國也不謀求自主核武裝。

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美國政府高官26日在記者會上表示，韓美領導人將在當天舉行的會談上發表《華盛頓宣言》，並寫上加強延伸威懾的方案。這名高官就核咨商小組設立宗旨表示，這一機制將幫助韓國理解美國如何構想應對可能發生的重大事態的計畫，使韓國能在考慮決策的過程中發出自己的聲音。

美國將借這個協商機制向盟友韓國分享對延伸威懾的看法，而韓國能夠介入其中。但這名官員明確指出，這並不意味着韓方能夠干預美方的核武使用決策，決定使用核武器是總統專屬的權力。這適用於韓美同盟、北大西洋公約組織和美國迄今為止的一切安全承諾，短期內不會改變。

韓美核咨商小組與北約核計畫小組有很多相似之處。但上述美國官員指出二者有明顯的不同之處，如美國在歐洲北約成員國部署有戰術核武器，目前、今後都不會在韓國部署。

此外，美方決定將更頻繁地向韓半島出動能夠發射核武的戰略核潛艇，提高對朝延伸威懾的執行力。韓國則將闡明信任美國的延伸威懾、不謀求自主核武裝的決心。