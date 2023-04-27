拜登5月將歷史性訪問大洋洲島國巴布亞新幾內亞

美國，巴布亞新幾內亞

（文檔照片）拜登在總統專機空軍一號上，美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地 2023年4月11日

美國總統拜登五月將訪問大洋洲群島國家巴布亞新幾內亞，該國外長周四（4月27日）宣布該消息時說，拜登將成為一個多世紀以來首位訪問巴布亞新幾亞的現任美國總統，此次訪問日程短暫但具有象徵意義。

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美國總統拜登五月將訪問大洋洲群島國家巴布亞新幾內亞，該國外長周四（4月26日）宣布這一消息時說，拜登將成為一個多世紀以來首位訪問巴布亞新幾內亞的現任美國總統，此次訪問日程短暫但具有象徵意義。

巴布亞新幾內亞外長 賈斯汀-特卡琴科說，"他（拜登總統）將於5月22日上午抵達，只停留三個小時，預計會談將集中在經濟、安全和氣候變化等議題”。

據特卡琴科表示，美國總統拜登五月將前往日本參加七國集團(G7)峰會，以及前往澳洲參加“四方安全對話”(Quad)領袖高峰會，期間將在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港短暫停留。

拜登此行凸顯了巴布亞新幾內亞迅速增加的戰略重要性，美國及其盟國正與中國爭奪在整個亞太地區的影響力。

中國國家主席習近平2018年高調訪問了巴布亞新幾內亞，訪問期間都莫士比港飄揚着中國國旗，大型車隊穿過街道時眾多人群聚集兩側歡迎。訪問被認為是北京的一次重大外交突破。

美國和澳大利亞一直對中國在資源豐富的巴布亞新幾內亞的投資迅速增加表示擔憂。此外，美澳也擔心中國試圖在此建立軍事前哨，促使華盛頓提出在巴布亞新幾內亞馬努斯島建立聯合海軍基地的想法。

之前曾有包括希拉里 克林頓在內的幾位美國國務卿訪問過巴布亞新幾內亞，美國前副總統彭斯2018年也訪問過該國。但根據美國國務院的記錄，自1901年羅斯福政府以來，沒有一位現任美國總統訪問過巴布亞新幾內亞。