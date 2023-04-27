領土糾紛

納卡地區衝突 敵對行動加劇

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Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan gives an interview to AFP in Yerevan on October 06, 2020.
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan gives an interview to AFP in Yerevan on October 06, 2020. © AFP
作者： 法廣
3 分鐘

歐亞 – 從總理尼科爾-帕希尼揚（Nikol Pachinian）俄羅斯維和部隊控制住納卡地區的局勢。阿塞拜疆4月23日在這條道路的入口處設置了一個哨卡，這條道路的交通已經受到封鎖的阻礙，導致卡拉巴赫這個主要由亞美尼亞人居住的山區的食品和藥品短缺。

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亞美尼亞總理表示，除了俄羅斯，沒有人有權控制這條走廊。”他說，阿塞拜疆這樣做的目的是“對納戈爾諾-卡拉巴赫的亞美尼亞人進行種族清洗”。

納戈爾諾-卡拉巴赫，亞美尼亞人稱之為阿爾茨阿克（Artsakh），是位於南高加索的一片內陸山區。

在1917年俄羅斯帝國垮台之後，阿塞拜疆與亞美尼亞都聲稱擁有這片領土，此後，該地區也一直是兩國的緊張局勢之源。

這片領土被國際公認為石油資源豐富的阿塞拜疆的一部分，但其居民主要是亞美尼亞人，並且擁有自治政府——該政府與亞美尼亞政府有着密切的聯繫，但卻尚未得到亞美尼亞或者聯合國其他成員國的正式承認。

作為基督徒的亞美尼亞人聲稱在該地區擁有長期的歷史統治地位，並且可以追溯至公元前的幾個世紀。

而阿塞拜疆的居民則大多為穆斯林，他們也將其歷史特徵與這片領土聯繫起來。它指責亞美尼亞人在上世紀90年代將居住在附近的阿塞拜疆人趕走。它還希望完全控制這片飛地，並建議亞美尼亞人接受阿塞拜疆護照或者離開。

 

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