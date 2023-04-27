納卡地區衝突 敵對行動加劇

領土糾紛

歐亞 – 從總理尼科爾-帕希尼揚（Nikol Pachinian）俄羅斯維和部隊控制住納卡地區的局勢。阿塞拜疆4月23日在這條道路的入口處設置了一個哨卡，這條道路的交通已經受到封鎖的阻礙，導致卡拉巴赫這個主要由亞美尼亞人居住的山區的食品和藥品短缺。

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亞美尼亞總理表示，除了俄羅斯，沒有人有權控制這條走廊。”他說，阿塞拜疆這樣做的目的是“對納戈爾諾-卡拉巴赫的亞美尼亞人進行種族清洗”。

納戈爾諾-卡拉巴赫，亞美尼亞人稱之為阿爾茨阿克（Artsakh），是位於南高加索的一片內陸山區。

在1917年俄羅斯帝國垮台之後，阿塞拜疆與亞美尼亞都聲稱擁有這片領土，此後，該地區也一直是兩國的緊張局勢之源。

這片領土被國際公認為石油資源豐富的阿塞拜疆的一部分，但其居民主要是亞美尼亞人，並且擁有自治政府——該政府與亞美尼亞政府有着密切的聯繫，但卻尚未得到亞美尼亞或者聯合國其他成員國的正式承認。

作為基督徒的亞美尼亞人聲稱在該地區擁有長期的歷史統治地位，並且可以追溯至公元前的幾個世紀。

而阿塞拜疆的居民則大多為穆斯林，他們也將其歷史特徵與這片領土聯繫起來。它指責亞美尼亞人在上世紀90年代將居住在附近的阿塞拜疆人趕走。它還希望完全控制這片飛地，並建議亞美尼亞人接受阿塞拜疆護照或者離開。