【視頻】一架烏克蘭無人機無阻飛過莫斯科上空？

烏俄戰爭，網絡

最一段視頻刷屏社交網絡，視頻中顯示一架貌似烏克蘭無人機飛過莫斯科的克里姆林宮上空，似乎暗示基輔可以輕鬆攻擊俄羅斯首都，而實際上這段視頻被查明來自於一個2016年發布在網絡上的舊影像，法國電視France24“新聞真/假”欄目揭秘如何辨識其真偽的過程。

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這個被廣泛傳播的視頻僅約十秒，其中顯示空中鳥瞰莫斯科紅場、克里姆林宮以及克里姆林宮東側牆塔樓斯巴斯克塔的景象。儘管視頻畫面質量不高，但仍明顯可見上方有一個顯示西-北-東-南方向的羅盤，左下方有小電池標誌，以表明這是一個無人機拍攝的視頻。此外，還有醒目的三叉戟的標誌，這是烏克蘭國徽上有的三叉戟標識，自2022年2月烏克蘭戰爭以來該標識已非常流行。出現在這裡是表明視頻是一個烏克蘭無人機拍攝的。

許多網民在轉發的同時說， 一架烏克蘭無人機暢通無阻飛過莫斯科上空，甚至暗示莫斯科可能很快就會受到攻擊。

法國電視24小時台觀察員“新聞真/假”欄目記者利用反向圖像搜索，發現該視頻出自於一個7年前發布的影像，是一個名為AirPods VR的網民2016年在 YouTube上發布的。此外，記者通過對比視頻中人行橫道的“斑馬線”也證實，這個視頻是一段7年前的老視頻。

自俄入侵以來，一直有烏克蘭無人機飛入俄羅斯上空

儘管這個視頻確實是假的，但烏克蘭無人機自俄羅斯入侵以來卻是的確一直都能夠進入俄羅斯上空。最近的一次報道發生在不到三天前，費加羅報報道，俄羅斯當局周一表示，一架 "烏克蘭 "無人機在距離莫斯科約50公里處墜毀，沒有造成任何人員傷亡或損失，但處於安全援引，當地仍然叫停了原定5月9日的遊行活動。5月9日俄羅斯紀念戰勝納粹德國的全國假日。

報道說，這是自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發起攻勢以來，莫斯科地區報告的第二起此類事件。一些無人機襲擊了俄羅斯其他地區，有時離烏克蘭邊境很遠。

半島電視台網站甚至提到，烏克蘭是否已對俄羅斯發起了一場無人機戰爭。而一位名叫沃洛基米爾-辛科的億萬富翁4月6日在臉書上說，要設立重獎，如果將烏克蘭無人機在5月9日俄羅斯全國假日時能在莫斯科紅場上空飛行和降落，就將獲得2000萬格里夫納、相當於50萬歐元的獎金。

點擊視頻收看France24台的報道

05:22 info/intox節目揭秘烏克蘭無人機飛過莫斯科上空視頻真偽 © 法廣（france24 報道視頻截圖）