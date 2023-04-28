阿根廷進口中國商品改人民幣結算

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人民幣國際化捷報頻傳。繼俄羅斯、伊拉克、巴西、法國石油公司道達爾之後，阿根廷政府宣布，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。不過分析師表示，將“去美元化”與“人民幣國際化”畫上等號仍為時尚早。

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中國央視報導，阿根廷將於本月使用人民幣支付價值相當於大約10億4千萬美元的中國進口商品，此後每月約7.9億美元的進口商品將以人民幣支付，該決定旨在緩解美元外流。

在此之前，伊拉克央行二月份提出允許以人民幣直接結算伊拉克對中國的貿易，以此改善外彙儲備；3月份，拉丁美洲最大的經濟體巴西宣布將直接用人民幣—雷亞爾結算中巴之間的貿易和金融交易；中海油與道達爾能源達成首單以人民幣結算的進口液化天然氣採購交易。此外，巴西總統在本月訪問中國時呼籲金磚國家使用本幣結算，馬來西亞總理透露馬來西亞央行已就中馬雙邊貿易用林吉特—人民幣結算一事與中方進行談判。

不過，雖然越來越多的國家探討“去美元化”，但分析師們表示，將“去美元化”與“人民幣國際化”畫上等號，仍然為時尚早。中經院第一研究所助理研究員王國臣表示，人民幣的儲備與結算國際化程度均為全球第5，或將威脅日元、英鎊的地位，但和美元、歐元的差距甚遠，人民幣將取得應有的國際地位，但短期不太可能取代美元。

香港星展銀行經濟分析師梁兆基也指出，人民幣的國際化進程正在加速，但距離挑戰美元的主導地位還有很長的路要走。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）的統計顯示，今年3月全球支付貨幣排名中，人民幣佔比2.26%，位居第5，美元、歐元、英鎊和日元分別以41.7%、32.6%、6.1%和4.7%的佔比位居前4。