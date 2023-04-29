新變異株“大角星”快速傳播33國 法國發現10個病例

“大角星”（Arcturus）

國際 – 新冠病毒再現新變異株“大角星”（Arcturus），近期在多國快速傳播，目前包括美國、英國、日本、新加坡、印度等33個國家皆已發現病例，台灣也出現境外移入個案，累積迄今已檢出14例，且日前泰國證實出現大角星變異株全球首宗死亡個案。法國有10個病例。

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日內瓦大學全球衛生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）告訴法新社：癥狀主要是發燒、體乏；患者眼睛發癢，伴有結膜發紅等癥狀。

指揮中心發言人羅一鈞周四(4/27)說明，上周首度出現2例本土“大角星”變異株感染，1例為北部70多歲女性，有高血壓與癌症病史，沒有出國旅遊史，出現發燒、咳嗽等癥狀後，自行快篩陽性，就醫經PCR檢驗陽性，因肺炎、需要氧氣，故住院治療，曾使用瑞德西韋與類固醇。

另一位北部80多歲女性為輕症個案，有慢性肺病病史。

專家提醒，這款變異株致死率雖不高，但傳播速度更快，仍可能引發重症，對免疫力較差的孩童與年長者族群威脅大，要格外留心，並建議出國民眾在飛機上配戴口罩，預防境外傳染。此外，感染大角星所產生的癥狀除了發燒、畏寒、咳嗽、頭痛、肌肉酸痛之外，也出現結膜炎或眼睛發炎、紅癢等癥狀，民眾可多加註意。

自從邊境開放後，多數民眾已漸漸回歸疫情前正常的生活狀態，但新冠病毒並未從社區中消失，近期世界衛生組織 (WHO) 監測下又發現新的變異株—Omicron 亞型 XBB.1.16，又被稱之為“大角星 Arcturus”，是造成最近印度疫情再起的主要原因，新變異株推測可能具有較高傳染風險，導致確診病例人數激增。