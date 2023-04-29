法印為莫迪訪問巴黎，出席法國國慶閱兵式做準備

法國/印度/印太

據彭博社4月28日援引熟悉此事的官員報導，在法國總統馬克龍邀請印度總理莫迪擔任7月14日法國國慶閱兵式的嘉賓後，法印雙方正在為莫迪訪問巴黎做準備。據這些官員介紹，法方的這一邀請反映了兩國之間蓬勃發展的商業和軍事關係，以及印度作為世界上人口最多的國家和其今年擔任二十國集團（G20）輪值主席國的戰略重要性。

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參加以紀念1789年法國大革命而命名的巴士底日，對法國最親密的盟友來說是一種罕見的特權。每年這一天在巴黎舉行的慶祝活動通常包括香榭麗舍大街上的閱兵式，及法國軍機飛越首都上空。近年來受邀參加法國傳統的國慶閱兵儀式的外國首腦包括時任美國總統特朗普和德國總理默克爾。據悉，馬克龍預計將於9月訪問印度。法國總統府和印度外交部都拒絕置評。

報導指，馬克龍尋求深化與發展中國家的政治和商業聯繫，以使歐洲成為比中國更強大的合作夥伴。法國正準備在6月召開一次全球峰會，提議在發達國家和發展中國家之間開展更有效、更公平的合作。他還試圖建立一個全球聯盟，追究俄羅斯入侵烏克蘭的責任。在最近對中國的訪問中，馬克龍稱北京可以在烏克蘭問題發揮“重要作用”，同時補充說反對與這個世界第二大經濟體脫鉤。

但法國對中國的外聯活動與新德里與北京的緊張關係相差異。中印兩國之間的邊界爭端近年來曾導致致命的小規模衝突。印度、美國、日本和澳大利亞是四方安全對話（Quad）的成員，該集團被認為是對中方在印太地區日益增長的強硬態度的一種反制。北京批評該集團是一個“小圈子”，可能引發新冷戰。馬克龍和莫迪在俄烏戰爭問題上也存在分歧。印度拒絕公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並與莫斯科保持密切的經貿等多方面聯繫。

官員們說，巴黎和新德里之間的分歧不會阻止雙方關係的深化。印度已經從法國購買了36架陣風戰鬥機。知情官員說，法國海軍集團（Naval Group）已經通過技術轉讓幫助印度建造了6艘潛艇，該公司可能正在關注更多此類交易。2022年，法印兩國之間的貨物貿易總額接近158億美元，比前一年增長了6%。法國對印度的主要出口產品包括飛機、電信設備和渦輪噴氣機。今年2月， 印度航空公司（Air India）同意購買250架空客飛機。