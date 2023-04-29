“韓美相互防禦”從常規武器升級到含核武器防禦，但韓國不自行研製核武器

核武器

美國 – 1953年的《韓美相互防禦條約》是基於常規武器轉讓的;《華盛頓宣言》是升級為包括核武在內的韓美相互防禦概念。這是韓國總統尹錫悅28日在哈佛大學肯尼迪政治學院發表演講後，與同著名國際政治學者、哈佛大學教授約瑟夫·奈進行對話時作出上述表述。

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韓聯社報道，尹錫悅表示，《華盛頓宣言》不僅寫入美方的義務，也包括韓國要遵守不自行研製核武器、履行《核不擴散條約》的義務，政權更迭也不能影響其效力。

針對《華盛頓宣言》與“北約式核共享”的區別，他強調，因為這是兩國之間簽訂的協議，應該比多方協議更有實效性。我對《華盛頓宣言》的可持續性抱有堅定信心。

對於約瑟夫·奈有關《華盛頓宣言》是否會影響到韓中關係的提問，尹錫悅表示韓方一直致力於基於相互尊重的精神，打造追求共同利益的韓中關係。對於朝鮮核武技術進一步升級，違反聯合國安理會涉朝決議的行為，安理會理事國合作應對不力，導致核威脅進一步具體化。由於不僅是韓國，日本和美國都面臨核威脅，因此（《華盛頓宣言》）是必然選擇。

尹錫悅指出，朝核威脅近在眼前。韓國內部有輿論認為，我們應獨自開發核武。每當朝鮮加大導彈威脅力度時，“擁核”論就會獲得支持。

他指出韓國擁有能短時間、甚至一年內進行核武裝的技術做後盾。但“核”不僅涉及單純的技術問題，還要考慮與核武器相關的複雜的政治經濟學和政治經濟方程式。

而韓國國內輿論並不考慮這些。由於技術上可行，加上朝鮮正在加大威脅程度，所以單純認為我們也要研製核武。