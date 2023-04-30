埃爾多安30日恢復競選集會 反對黨候選人緊追不捨

總統選舉

歐亞 – 土耳其總統和議會選舉臨近。作為總理和總統統治土耳其二十年的埃爾多安正在尋求在土耳其 5 月 14 日的選舉中連任第三個總統任期。4月30日，埃爾多安出現在安卡拉公園，他在競選集會上高喊：“你們為5月14日做好準備了嗎？”“我們要讓那一天的票箱滿滿的。”埃爾多安還表示，上帝保佑，讓那些反對黨從政治舞台上消失吧！

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埃爾多安的對手共和人民黨（CHP）領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）30日在西部的伊茲密爾(Izmir)做競選宣傳。伊茲密爾是土耳其第三大城市，埃爾多安2018年在這裡的得票率還不到1/3。基里達歐魯在競選集會上表示，我們通過此次選舉要重建土耳其的民主。3月6日，土耳其多個反對黨達成共識，推出主要反對黨共和人民黨（CHP）領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）為總統候選人。

基里達歐魯因為和印度民權領袖聖雄甘地（Mahatma Gandhi）外型神似，而有“甘地凱末爾”（Gandhi Kemal）或“土耳其甘地”（Turkey's Gandh）之稱。這位現年74歲，說起話來輕聲細語的在野勢力共主，和談話辛辣的埃爾多屬不同類型。

基里達歐魯說：“我們唯一目標就是帶領我們國家步入繁榮、和平和喜樂。”

土耳其在野勢力上一次聯手挑戰埃爾多安陣營是在2019年的地方選舉。埃爾多安此次選情不容樂觀。2月6日突如其來的強震打亂了埃爾多安的“算盤”。地震發生後數小時，埃爾多安在首都安卡拉的國家災難協調中心緊急召開了發布會，宣布這是1939年以來土耳其遭遇的最嚴重自然災害。

埃爾多安深知救災不力對其政治形象的打擊。1999年土耳其伊茲米特市大地震發生後，時任總理埃傑維特就因救災不力而在2002年的選舉中慘敗，為當時年輕的埃爾多安初次掌權鋪平了道路。