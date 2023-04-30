拜登莫迪5月訪巴布亞新幾內亞會晤太平洋18島國首腦

印度/美國/太平洋

太平洋島國巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）4月29日通過聲明表示，美國總統拜登和印度總理莫迪將在下個月與太平洋島國領導人一起參加一個面向未來的“歷史性”會議。據悉，拜登將與馬拉佩舉行雙邊會談，並與太平洋島國論壇的18位領導人舉行會議。他們是來巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港，出席與莫迪共同主持的印度-太平洋島國合作論壇(FIPIC)。馬拉佩稱，“這是一個歷史性首次，同時也是全球超級大國在這個太平洋最大國家舉行的‘向前’想象未來情況的會議。”

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據路透社報導，拜登預計在5月22日快閃訪問巴布亞新幾內亞，他也將因此成為百年來首位到訪該國的在任美國總統。拜登還將於5月19日至21日出席在日本舉辦的七國集團（G7）廣島峰會，緊接着在5月24日出席在澳大利亞悉尼舉行的四方安全對話（Quad）第三次領導人面對面峰會。

據悉，莫迪和拜登將在前往悉尼的途中在巴布亞新幾內亞停留。馬拉佩說，去年他們在華盛頓會面時，曾邀請拜登，並“非常榮幸地看到他履行了對我的承諾，來訪問我們的國家”。去年9月，為期兩天的首屆美國-太平洋島國峰會在華盛頓舉行。

巴布亞新幾內亞正在受到中國和美國及其盟國的青睞，馬拉佩政府正尋求促進外國投資。中國國家主席習近平在2018年訪問了這個國家。位於澳洲北部，擁有約940萬人口的巴布亞新幾內亞正在與美國和澳大利亞談判安全協議，馬拉佩已被邀請在今年訪問北京。

在中國去年與所羅門群島達成新的安全框架協議後，華盛頓加緊努力對抗北京在太平洋地區日益增長的影響力。中國未能與10個太平洋島國達成更廣泛的安全和貿易協議。中國和澳大利亞一直是該地區主要的援助和基礎設施捐助國。

馬拉佩表示：“在印度-太平洋的對話中，巴布亞新幾內亞和太平洋地區不容忽視。我們的森林和海洋面積加在一起，是世界上最大的碳彙，也是地球上最大的海洋和空氣空間。”

太平洋島國論壇的18個國家和地區覆蓋了3000萬平方公里的海洋。該地區的領導人強調，氣候變化是他們國家面臨的最大安全威脅，因為旋風不斷惡化，海平面不斷上升。